Beni va al paro y otras seis regiones alistan protestas por el censo en 2023





24/10/2022 - 08:20:03

Los Tiempos.- Las medidas de presión para que el Censo de Población y Vivienda se realice en 2023 se expandirán esta semana en al menos cinco regiones. Beni cumple este lunes un paro de 24 horas, mientras Tarija llevará a cabo la misma medida de presión el jueves. En La Paz se convocó a una marcha de apoyo para el censo 2023, mientras Oruro, Potosí y Chuquisaca tendrán reuniones interinstitucionales. Cochabamba realizará un “banderazo”. Desde las cero horas de este lunes, en el Beni se paralizan las actividades por 24 horas en demanda de que el censo sea en 2023. El Comité Cívico logró el apoyo de instituciones y sectores sociales. “El movimiento cívico con sus ocho provincias vamos a parar este lunes para exigir que se haga el censo en 2023, máximo hasta agosto. Nosotros hemos socializado esta decisión con los diferentes sectores y con el ciudadano, tenemos el apoyo de ellos para realizar esta protesta”, informó, a la ANF, el presidente del Comité Cívico Departamental, Hugo Aponte. Sin embargo, el gobernador de esa región, Alejandro Unzueta, desconoció la decisión de la entidad cívica y señaló que esa determinación fue de forma unilateral, ya que no se consultó a los diferentes sectores sociales e instituciones. “Nosotros hemos visto que ha sido una decisión unilateral del Comité Cívico Departamental, sin tomar en cuenta las decisiones de las instituciones ni de los cívicos provinciales. Por lo tanto, desconocemos al comité cívico departamental y su exabrupto de tomar una decisión de esta manera”, manifestó la autoridad. La presidenta del Comité Cívico de Riberalta, Cinthia Miranda, convocó a las diferentes instituciones y sectores sociales a acatar el paro de este lunes para exigir que el censo se desarrolle en junio de 2023. Consideró que el sacrificio sólo será por un día, pero el beneficio será a largo plazo. Beni se suma a las medidas de presión que asumieron al menos seis departamentos en el país. Demandan la realización de la encuesta en 2023. Tarija cumplirá un paro de 24 horas este jueves y no descarta convocar a un paro de 48 horas. “Se ha determinado iniciar un paro cívico de 24 horas este jueves 27 de octubre. Vamos a estar en permanente vigilia para realizar las coordinaciones futuras que correspondan. Es una medida de protesta movilizada con el bloqueo de carreteras”, informó el presidente cívico de Tarija, Adrián Ávila. Reyes Villa El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, afirmó ayer que no importa la fecha del censo, sino que lo relevante es cuándo se aplicarán los resultados. “El debate no es si (el censo) es el año 2023 o 2024, sino que el censo sea antes de las elecciones generales de 2025”, dijo Reyes Villa este sábado a los medios. El alcalde cochabambino pidió que el diálogo entre cívicos cruceños y el Gobierno prospere y llegue a buen puerto para evitar medidas de presión. “Ojalá prospere el diálogo, el paro perjudica a todos”, dijo el alcalde cochabambino. Mesa propone un censo a fin de 2023 Que el censo se desarrolle el segundo semestre de 2023, que los resultados se entreguen a principios de 2024 y se apliquen los mismos hasta finales del próximo año, esa fue la propuesta que hizo al Gobierno el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa. “Prueba de buena fe del Gobierno sería aceptar la realización del censo hasta el segundo semestre de 2023, el compromiso de resultados hasta finales el primer semestre de 2024 y de aplicación inmediata en el segundo semestre”, dice el comunicado que publicó la exautoridad en sus redes sociales.