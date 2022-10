Madonna causa nueva polémica con su libro S.E.X. a 30 años de su lanzamiento





23/10/2022 - 20:12:01

Madonna , quien actualmente tiene 64 años de edad, recordó cómo fue criticada, en 1992, por su personalidad hipersexual al celebrar el viernes pasado el 30 aniversario del lanzamiento de su libro S.E.X., el cual incluía fotos de contenido sexual explícito y que provocó indignación en la opinión pública, pero que –de acuerdo con la cantante de Vogue, Erotica y Ray of light– inspiró a otras estrellas femeninas como Cardi B y Kim Kardashian a expresar su sexualidad. “Hace 30 años publiqué un libro llamado S.E.X. Además de fotos mías desnuda había fotos de hombres besando a hombres, mujer besando a mujer y yo besando a todo el mundo”, recordó Madonna en un mensaje compartido en su Instagram el sábado pasado. La actriz y directora de cine dijo que también escribió sobre sus fantasías sexuales y compartió su punto de vista sobre la sexualidad de una manera irónica. “Pasé los siguientes años siendo entrevistada por personas de mente estrecha que intentaron avergonzarme por empoderarme como mujer. Me llamaron puta, bruja, hereje y el Diablo”, señaló en la red social.

Posteriormente, Madonna reflexionó sobre cómo han cambiado las actitudes hacia el tema del sexo en la industria del entretenimiento en las tres décadas posteriores y mencionó a varias famosas que, a su parecer, se beneficiaron del camino que ella se encargó de abrir con aquella publicación en la que fue fotografiada por Steven Meisel. “Ahora Cardi B puede cantar sobre su WAP (vagina). Kim Kardashian puede aparecer en la portada de cualquier revista con su trasero desnudo y Miley Cyrus puede aparecer como una bola de demolición. De nada, perras”, ironizó la intérprete que en 1992 lanzó el álbum Erotica, quien acompañó estas palabras con un emoji de payaso. Este dicho y el uso del emoji no fueron bien recibidos por la rapera Cardi B, quien más tarde publicó un mensaje en su cuenta de Twitter para responder con evidente enojo ante la publicación hecha por Madonna, según dio a conocer People. “Literalmente [le rendí] homenaje a esta mujer tantas veces porque crecí escuchándola... ella puede expresar su punto de vista sin poner emojis de payaso y dejarse resbalar por la boca. Estos iconos (refiriéndose a Madonna) realmente se vuelven decepcionantes una vez que logras hacerla en el industria. Es por eso que yo me mantengo reservada”, escribió Cardi B. Más tarde, la propia cantante afirmó que ya había hablado y aclarado las cosas con la Reina del pop, a lo que ésta respondió con un tweet en el que afirmó que siempre ha amado a Cardi B y siempre lo hará. Días antes, la intérprete de la histórica canción Like a virgin aparentemente se declaró gay después de publicar un video en TikTok, en el que la cantante, quien ha estado casada con Sean Penn y Guy Ritchie, arrojó ropa interior a un contenedor junto con la leyenda 'Si fallo, soy gay'. La cantante no logró atinar en el blanco, y la cámara la enfocó mientras se encogía de hombros –en señal de aceptación– y se alejaba.