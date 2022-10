La película de terror que advierte sobre los peligros de las redes sociales





23/10/2022 - 19:57:54

Infobae.- El cine de terror ha sido un gran vehículo para tratar los diferentes tópicos que han angustiado y preocupado a la sociedad en distintos momentos. El meme maldito (Grimcutty) es un ejemplo perfecto de esto. La historia que cuenta es la de un meme aterrador que aparece en internet y despierta una ola de terror entre los padres. El meme llamado Grimcutty provocaría, según creen los preocupados adultos, que los chicos se lastimen a sí mismos, llegando incluso a la muerte. Pero lo que los padres no saben es que no se trata simplemente de un meme sino que el monstruo se manifiesta de forma real y física. Una vez que el Grimcutty amenace a Asha, el conflicto crecerá y los espectadores irán descubriendo junto a ella, la verdad sobre esta criatura y lo que debería hacer para combatirla, si acaso se puede. El Grimcutty tiene una similitud con un famoso fenómeno del 2018 conocido como Desafío del Momo o Momo Challenge. Este mito urbano acerca de un desafío viral que nunca existió y al que se le atribuyen toda clase de situaciones terribles, incluyendo alguna muerte jamás confirmada. La gran idea de esta película es asociar a esa imagen, que a su vez estaba tomada de una famosa obra de arte creada por Keisuke Aisawa que era una inquietante escultura de un ubume, es decir un fantasma japonés. El meme maldito no disimula su interés por tratar la creciente preocupación acerca de las redes sociales, la adicción que produce en las personas y los peligros que conlleva. No es una crítica a los jóvenes sino a todas las personas, poniendo también énfasis en los conflictos de los padres y su incapacidad para resolver la relación con sus hijos. Más interesante que aterradora, más inquietante por los problemas que plantea que por él como los ejecuta. El título se puede ver desde hace unos días en el catálogo de Star+.