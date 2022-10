Puerto Quijarro: Luego de una víctima mortal, cívicos dan plazo hasta mediodía del lunes para que el alcalde Luis Chambi renuncie





23/10/2022 - 19:51:27

El Deber.- Los cívicos de la provincia German Busch conminaron al alcalde del municipio de Puerto Quijarro, Luis Chambi, a presentar su renuncia hasta el mediodía del lunes, tiempo en el que vence el plazo de 24 horas, tras lanzar su advertencia, ya que lo sindican que gestar los enfrentamientos registrados cuando se iniciaba el paro indefinido convocado en Santa Cruz, que exige que el Censo de Población y Vivienda se realice en 2023. El cívico Mario Rodríguez manifestó que se suman al dolor de los familiares de las tres personas que han sido aprehendidas por la Policía, acusándolos de la muerte del funcionario municipal Julio Pablo Taborga, de 47 años, quien "estuvo en el grupo de choque tratando de evitar los bloqueos de la población que se aprestaba a dar inicio al paro indefinido". "Quiero manifestar el dolor y la rabia que sentimos como población de Puerto Quijarro, queremos dar oportunidad al alcalde Luis Chambi, que mañana hasta el mediodía, tiene que presentar su carta de renuncia, caso contrario el pueblo va a convocar a un cabildo para las 17:00 en la plaza de Puerto Quijarro, e invitamos a los pobladores de Puerto Suárez y de El Carmen, que se unan a la lucha", manifestó el cívico. Según Rodriguez, el alcalde de Puerto Quijarro no solo estaría "provocando convulsión en su municipio, sino también en otras localidades aledañas". "Es tanta su ambición que no se conforma con maltratar a este pueblo, también quiere meterse en las provincias. Son muchos atropellos y todos somos testigos, es por eso que se le está dando oportunidad para que tenga sangre a la cara y renuncie, porque él no se merece a este pueblo".. Advierten con declarar persona no grata al alcalde y el pedido de renuncia se extiende para la concejal Daniela Estrada y el subalcalde de Arroyo Concepción, Tony Batista do Santos, acusados de organizar grupos violentos. Tras el pronunciamiento ante algunos pobladores, éstos vitorearon apoyando el pedido:de renuncia del alcalde Chambi, mientras continúa el bloqueo y el paro, en el Puente de la Amistad en Arroyo Concepción. Por su parte, la presidenta cívica, María Pereira, considera que el alcalde "es una persona que le faltó el respeto al pueblo. Nosotros no vamos a actuar con la misma violencia que usted lo hace, tenga sangre en la cara y renuncie", señaló. Los cívicos denuncian que la aprehensión de Rubén Mario F.G., Samuel R.M., y Jaime A.D. luego trasladados a la capital cruceña, fue violenta e injustificada, incluso dos de ellos se encontraban delicados de salud. Jaime A.D., tenía su salud más delicada y permanecía internado la noche del sábado cuando fue evacuado por la Policía.Estando en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcc), sufrió un preinfarto y tras varios minutos de presión y enfrentamientos afuera de la unidad policial, fue trasladado en una ambulancia a un hospital.