Vicepresidente cívico a Borda: Ese no trabaja hace más de 20 años y recibe sueldo del Estado





23/10/2022 - 19:47:54

Página Siete.- En un contexto de paro indefinido que se acata en el departamento de Santa Cruz y en el que organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) exigen que se les deje trabajar, el vicepresidente del Comité Cívico, Stello Cochamanidis, criticó al ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, Rolando Borda, por “no trabajar” por más de 20 años y recibir sueldo del Estado. “Ese que no trabaja hace más de 20 años y recibe sueldo del Estado, de ustedes, de mí, que salga a trabajar, a ver si se le ocurre trabajar solamente en paro. No importa, no se le ha prohibido a nadie el trabajo, que él vea cómo llega a su trabajo, pero ni debe conocer (sus oficinas) porque hace 20 años que no trabaja y recibe sueldo”, dijo Cochamanidis. Expresó que el ejecutivo de la COD de Santa Cruz amenaza la protesta cívica como “todos los empleados públicos”; sin embargo, remarcó que la gente seguirá en las calles hasta que se consiga censo en 2023. “Si él (Borda) está amenazando a Santa Cruz, está dentro de todos los empleados públicos que amenazan al pueblo, que haga lo que quiera. La gente seguirá en las calles hasta que se firme el decreto y se consiga el censo en 2023”, insistió. El dirigente, que representa a los trabajadores Petroleros, advirtió con el desabastecimiento de carburantes en todo el departamento si no se levanta el paro cívico por el Censo Nacional de Población y Vivienda en 2023. Dijo que los sectores afines al MAS cercarán la capital cruceña.