COB y Pacto de Unidad anuncian movilización nacional en rechazo al paro de los cívicos





23/10/2022 - 15:40:52

La Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad anunciaron, ambas organizaciones afines al gobierno, anunciaron que realizarán una movilización nacional en contra del paro en Santa Cruz y por la muerte ocurrida en Puerto Quijarro el sábado. “Anunciamos una movilización nacional en contra de estos golpistas logieros porque ya no podemos permitir ni un muerto más nuestros hermanos de Santa Cruz, no están solos. También hacemos conocer a la comunidad internacional que ya no permitiremos impunidad ni parcialización a favor de los responsables”, se lee en el documento emitido al final de la primera jornada de paro en la capital cruceña. Las organizaciones informaron que la forma de realizar el paro en Santa Cruz “de ninguna forma es legal ni constitucional” debido a las acciones de “amedrentamiento, racismo y golpes” que a base de la criminalidad pretende imponer una acción técnica como es el censo. “El censo ya fue socializado, analizado y definido por ocho departamentos en una reunión donde, por incapacidad de algunas autoridades del departamento de Santa Cruz, no quisieron participar”, indica el comunicado. Demandaron a las autoridades realizar las investigaciones por la muerte de Julio Pablo Taborga, que perdió la vida en medio de actos de violencia durante el desarrollo del paro en Santa Cruz, “la vida de un boliviano debe ser sagrada por lo que exigimos sancionar a los responsables, al mismo tiempo nos solidarizamos con la familia del trabajador”.