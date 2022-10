Ministra Prada asegura que fecha censal y el diálogo están abiertos







23/10/2022 - 15:35:43



A partir de la nueva propuesta del Gobierno, la fecha del empadronamiento censal “está abierta” al igual que de la predisposición de restablecer el diálogo, sin embargo el gobernador Fernando Camacho busca mantener el conflicto para “crecer políticamente”, afirmó este domingo la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.

“Él (Camacho) no tiene capacidad de sentarse entre diferentes, de llegar a acuerdos entre personas de diferentes corrientes políticas”, aseguró y recordó que el gobernador, excívico que lideró en 2019 la crisis que derivó en la dimisión de Evo Morales, no acudió a reuniones convocadas no solo para ver el censo sino a otras que tenían que ver con salud y educación.

La reunión del sábado, en los hechos, se extendió por un poco más de hora y media, con dos cuartos intermedios. El Gobierno acogió la propuesta del responsable de la Comisión Interinstitucional y rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, quien planteó de inicio que se deje de lado el censo en 2024, como fija el decreto 4760, y que sea un análisis técnico el que defina la nueva fecha.

“Queda abierta la derecha”, aseguró la ministra, quien estuvo al frente de las negociaciones del sábado.

Prada aseguró que el Gobierno mantiene la predisposición de dialogar, para evitar perjuicios a la población, sobre todo a las personas que viven del día a día.

“Siempre hemos manifestado que (para) quienes tengan la voluntad real de dialogar y arreglar las cosas, siempre vamos a tener las puertas abiertas del diálogo”, afirmó.