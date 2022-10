Alcalde de La Paz propone realizar el censo en octubre 2023





23/10/2022 - 09:56:09

El alcalde de La Paz, Iván Arias, propuso la noche de este sábado “salvar” el diálogo, volver a la mesa de las negociaciones y realizar el censo en octubre de 2023, después que el diálogo se rompiera entre el Gobierno y el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo en la capital cruceña. “Yo espero que no fracase, yo creo que hay que poner nuestras mejores vibras, que se vuelva a la mesa de negociaciones”, dijo el burgomaestre, firme defensor del diálogo para que gane el bien común y se eviten nuevos hechos de sangre, después de un fallecido en el primer día del paro cívico indefinido en demanda del censo en 2023. El Comité Interinstitucional Impulsor del Censo de Santa Cruz planteó la tarde de este sábado un proyecto de decreto para que el censo se haga en 2023, sin una fecha precisa, pero el Gobierno rechazó el mismo e insistió en una “norma complementaria” a ser aprobada solo a partir de “las mesas técnicas”, en una tercera reunión sostenida entre ambos sectores en una misma jornada. Arias observó en ambos sectores ausencia de “madurez emocional”, de apertura a negociar y de pensar en el bien común. “Salvemos esto, yo creo que se necesita voluntad, escuché a algún analista que decía ‘nos falta madurez emocional’; en estas cosas uno tiene que venir abierto a negociar, abierto a pensar en el bien común”. El alcalde de La Paz expresó su esperanza porque este domingo las partes vuelvan a la mesa de negociaciones y rescató aspectos positivos en ambos lados: la cruceñidad ya no pide censo en junio de 2023 ni el Gobierno hacerlo en el mismo mes de 2024. “Creo que a pesar de todos los defectos que hemos visto esta tarde, se puede sacar algunas conclusiones interesantes, primero el Gobierno ya no insiste en hacerlo en junio del 2024 y Santa Cruz no insiste en junio del 2023”, dijo Arias. En esa línea, dijo, la Asamblea de la Paceñidad ya resolvió que el censo se realice en el segundo semestre del próximo año y puntualizó que la fecha intermedia puede ser octubre de 2023, después, dijo, hay que buscar un “acuerdo nacional” para definir la nueva asignación de la coparticipación tributaria y parlamentaria, además del nuevo padrón electoral para los comicios de 2025. “El punto intermedio es hacerlo el último trimestre de 2023, es lo que ha propuesto la Asamblea de la Paceñidad (el viernes), que sea en octubre, noviembre o diciembre, no importa el Gobierno lo decide y luego vamos a una gran cumbre nacional a discutir los otros temas en los que necesitamos ponernos de acuerdo, que tiene que ver con el tema de la asignación de escaños, recursos y el padrón electoral”, dijo Arias. El alcalde de La Paz afirmó que, en cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea de la Paceñidad del viernes, antes del próximo jueves 27 de octubre se realizará una masiva marcha en demanda de censo en 2023, unidad nacional y rechazo a la confrontación. “La próxima semana protagonizaremos una marcha masiva pidiendo censo y unidad nacional, porque los paceños no queremos confrontación, no queremos sangre, siempre con nuestro lema, La Paz en paz, Bolivia en paz, se puede lograr que bajemos los ánimos. Creo que se están haciendo los acercamientos necesarios, vamos, no rompamos el diálogo hagamos el censo en el último trimestre del 2023”, dijo Arias.