El censo mostrará un país más urbano y prevén que revelará fallas del padrón





23/10/2022 - 09:37:34

El Deber.- Los resultados del próximo censo de población y vivienda mostrarán a un país mucho más urbano, pues, según las previsiones del Instituto Nacional de Estadística (INE), más del 70% de la población ya vive en las ciudades. A eso se suma, el impacto que los datos de la encuesta tendrán sobre el padrón electoral, el registro de votantes que administra el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Carlos Börth, un doctor en derecho constitucional y especialista en análisis político, comparó la cantidad de habitantes que hay en cada uno de los 337 municipios del país con el registro de electores habilitados. Halló que en unas 180 poblaciones existe hasta el 85% de habitantes inscritos en el padrón, es decir habilitada para votar. El dato es llamativo, señaló en un contacto con EL DEBER, porque “más de la mitad de la población, cerca del 50% o más” es menor de 18 años, según las previsiones oficiales. “El nuevo censo, si se lo hace con transparencia y con control social, mostrará que los flujos migratorios continúan hacia las capitales y, así, el nuevo censo amenaza poner en evidencia esta falta de correspondencia entre el padrón electoral y la población”, apuntó el profesional. El trabajo que Börth halló estas fallas en varios municipios rurales del occidente del país, especialmente en el Potosí y Chuquisaca, aunque también en la Amazonía. La mayoría de esas zonas se han caracterizado por ser expulsoras de población. De hecho, el mismo gobernador chuquisaqueño, Damián Condori, anticipó que su región iba a perder escaños en el Legislativo con los nuevos datos del censo. La pasada semana, el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, también reconoció que a varios autoridades ediles del interior “no les interesa que el censo se haga rápido” porque van a perder recursos. El burgomaestre formuló esa declaración el 18 de octubre durante la reunión de los Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) que rechazó el paro indefinido por el censo en 2023. Börth también identificó “un crecimiento extraordinario” de electores en algunas poblaciones rurales. Por ejemplo, entre el padrón usado para el referéndum constitucional de 2009 y las elecciones de 2019, el registro de votantes subió en 131.19% en la población chuquisaqueña de Tarabuco. El dato no guarda relación con los indicadores del INE. “Esa es la base del voto fuerte del MAS en el país, las provincias, sobre todo en el occidente donde opera lo que se llama el fraude comunitario. Dos o tres días antes se reúnen las comunidades y allí los dirigentes hacen decidir el voto por el MAS. Para ello ellos alegan los usos y costumbres en favor del consenso pleno”, apuntó. El investigador explicó que le tomó varios años hacer el estudio y para plasmarlo empleó información del INE y del mismo padrón electoral que le fue entregada, expresamente para hacer este análisis. Precisó que en 2021 presentó los resultados de esta investigación al TSE con el pedido de que se haga una auditoría especial en los municipios, pero aún no recibió respuesta. Este mismo año, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, abrió la posibilidad de hacer este trabajo, incluso, elaborar un nuevo padrón. “El TSE ha realizado algunos cálculos preliminares para esa tarea, llegando a la conclusión de que se requeriría un presupuesto de aproximadamente $us 54 millones, monto con el que tampoco cuenta el Tribunal”, sostuvo durante su informe de gestión 2021. Eso sí, garantizó la credibilidad del registro de votantes en el contexto de los resultados electorales de 2020 que permitieron zanjar la crisis política de 2019 que estalló junto con la anulación de los comicios nacionales de ese año. Varias organizaciones internacionales avalaron esos resultados. Los resultados del Censo de 2012, cuyos datos se emplean para la redistribución de recursos y la asignación de escaños en el Legislativo, señaló que La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, en ese orden, como las regiones con el mayor número de habitantes. Esta realidad ya no es la misma, pues las mismas proyecciones del INE anticipan que Santa Cruz contará hasta fines de este año con 3,5 millones de habitantes y será la región más poblada del país Según esas proyecciones, la población nacional superará los 12 millones La Paz tendrá 3.051.947 y Cochabamba con 2.117.112. El Comité Interinstitucional exige hacer la encuesta el próximo año para que los nuevos datos demográficos estén antes del periodo electoral de 2025. También demanda la información la nueva redistribución de escaños y la reconfiguración de la geografía electoral. “Lo que realmente le preocupa al MAS es el dato de las áreas rurales, que es donde tiene el control del voto”, apuntó Manfredo Bravo, el coordinador técnico de esta entidad.