Paro por el censo: Iglesia pide dejar la soberbia de lado y retomar el diálogo





23/10/2022 - 09:33:49

El Deber.- El arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, llamó a las autoridades del Gobierno y a los líderes cruceños a dejar de lado la soberbia y reponer el diálogo, para poner fin al paro indefinido que inició la jornada de este sábado en demanda del censo en 2023. Monseñor se refirió a la medida extrema que asumió el departamento cruceño desde el sábado, en demanda de la actividad censal para el 2023. En ese marco, ayer cuatro ministerios del gobierno nacional se reunieron con cívicos cruceños, representantes del Comité Interinstitucional y el gobernador Fernando Camacho, intentando resolver el conflicto a través del diálogo; sin embargo, este fracasó y el paro continúa. Es así que este domingo, el arzobispo de Santa Cruz, en la homilía pidió a ambas partes priorizar las necesidades de los bolivianos y dejar de lado la soberbia, para reponer el diálogo que de una solución al conflicto. "Pedimos a las autoridades que dejen la soberbia, que dejen de luchar por los intereses personales, que miren a las personas, que miren a todos por igual, no luchen solo por un grupo, todos somos bolivianos y tienen que luchar por todos. Le pedimos a las autoridades que escuchen al pueblo, escuchen una solución", señaló la autoridad eclesiástica del departamento. Asimismo, indicó apuntó se refirió al gobierno central y cuestionó, "¿será que se difícil abrogar un decreto?, si se lo hace, ¿será que pierde el gobierno?, si se abroga un decreto y se va empezar a dialogar, él que gana es el pueblo, bajaría la tensión y se suspendería el paro. ¿Será que no lo piensan así las autoridades? No esperemos que haya más violencia, para que esperar más muerte, está en manos de las autoridades buscar una solución", puntualizó. Monseñor recordó el fallecido que se registró el sábado en la mañana en Puerto Quijarro y pidió a las autoridades evitar más muertes, reponer las condiciones para hallar un punto de encuentro y solucionar este conflicto. ​