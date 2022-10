En diez años, Santa Cruz dejó de recibir Bs 8.043 millones por coparticipación





El Deber.- Marcelo Aquín estuvo este sábado bloqueando en su rotonda, junto a sus dos hijos, de ocho y diez años, que estudian, viven y se desarrollan en Santa Cruz, pero no son contados en los datos demográficos oficiales ni en la asignación presupuestaria por coparticipación tributaria. Un estudio, realizado por la bancada de Comunidad Autonómica (C-A) para respaldar la necesidad de un censo en 2023, muestra que en Santa Cruz existen 646.128 cruceños no contados, que son los nacieron o llegaron a vivir en este departamento después del censo de 2012. En términos económicos esto representa una pérdida de Bs 8.043 millones por coparticipación tributaria, entre las gestiones 2012 y 2022. El concejal de C-A, José Alberti, señaló que el Censo de Población y Vivienda 2012 registró 2,7 millones de habitantes en todo el departamento cruceño y es sobre esta cifra que actualmente se redistribuyen los recursos generados por la recaudación tributaria y la renta petrolera. Según el estudio de C-A, hasta la fecha la población alcanza a 3.425.399 habitantes, con los 646.128 nuevos cruceños. El crecimiento poblacional se concentra especialmente en la provincia Andrés Ibáñez, con 451.994 nuevos pobladores en la última década. “¿A dónde ha venido más la gente y dónde han nacido más cruceños en estos últimos diez años?, en la provincia Andrés Ibáñez, con sus cinco municipios”, resalta Alberti. Le siguen las provincias Warnes, con 46.385; Obispo Santistevan, con 33.222; y Ñuflo de Chávez, con 18.142.



Estos datos fueron obtenidos sobre la base de las proyecciones del INE y, además, se tomaron en cuenta otras variables, como la migración. Crecimiento exponencial



El concejal de C-A insiste en que la provincial Andrés Ibáñez, conformada por los municipios Santa Cruz de la Sierra, Porongo, La Guardia, Cotoca y El Torno ha tenido un crecimiento exponencial, “pero los datos que son tomados en cuenta para distribución de recursos, son totalmente sesgados y desfasados”, señala el concejal. Asegura que por eso también son importantes los estudios intercensales, que permiten ajustar las proyecciones del INE y hacer una radiografía más real de los datos demográficos. Cuestiona las proyecciones del INE que son lineales y cita como ejemplo a Porongo, que en el censo de 2012 registró 13.179 personas y con la proyección al 2022 su población alcanza a los 14.496 habitantes. “Son unas 1.300 personas que nacieron y llegaron a vivir en este municipio en la última década, según el INE. Eso es totalmente subvaluado porque en esa zona ha habido un desarrollo inmobiliario tremendo”, dijo. El municipio capitalino



Sobre la base de las proyecciones del INE, del Ministerio de Economía y del municipio cruceño, la investigación arroja que en Santa Cruz de la Sierra viven 1.903.398 personas, incluyendo los 448.859 vecinos que no han sido contados con un nuevo censo. De todos los distritos, el D-8 o Plan Tres Mil es el que más crece y su población representa el 14,9% del total de habitantes del municipio capitalino. También es el que tiene más vecinos que no figuran en los datos oficiales y no reciben asignación presupuestaria, con 283.995 personas que “no están contadas”. Le sigue el D-6 (Pampa de la Isla), con 212.272 pobladores no contados; el D-5 (zona norte) y D-10, cada uno con 200.000 habitantes; y el D-7 (Villa Primero de Mayo), con 165. 015. “El Distrito 8 es el más afectado. Son más de 283.900 vecinos que no es tan contados, pero eso también se ve en otras zonas. Todos los días en el Concejo recibimos a presidentes de juntas vecinales, clubes de madres y otros dirigentes pidiendo pavimento, educación, mobiliario, desayuno escolar y otros servicios ¿Qué hacemos para atender esos requerimientos si recibimos recursos con base al 2012?”, cuestiona. El crecimiento poblacional se da especialmente en la periferia, donde se consolidan grandes barrios, que requieren servicios, como es el caso del Plan 4.000, El Recreo, Cortez y tantos otros.



Mario Suxo, vecino del Plan 4.000, es uno es de los primeros pobladores que habitó esta zona que se encuentra detrás de la cárcel de Palmasola y cuya frontera se extiende hasta cercanías con las Lomas de Arena. Suxo cuenta que este centro urbano empezó a gestarse hace aproximadamente 20 años por unas cuantas familias que fueron arrastradas por la crisis económica en busca de terrenos más económicos.



Destaca que esta zona logró consolidarse en solo dos décadas.