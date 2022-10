El paro continúa y Calvo pide a Arce enviar a otros ministros





23/10/2022 - 08:28:46

Erbol.- El presidente del comité cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, aseguró la noche de este sábado que el paro departamental indefinido continúa y aconsejó al presidente Luis Arce cambiar a la comisión de ministros porque no tiene capacidad de percibir la realidad del pueblo cruceño que se está sacrificando por el derecho al censo. Dijo que la reunión se ha demostrado que solo fueron invitados para seguir dando vueltas sobre lo mismo, cuando Santa Cruz exige respuestas inmediatas que den seguridad de que se va a cumplir con el mandato del cabildo realizando el censo el próximo año. Explicó que los ministros que manejan de manera camuflada el censo 2024, son los mismos que en el mes de junio de este año estuvieron mintiendo al pueblo boliviano y garantizando ante la Cámara de Diputados un avance del 96 % para realizar el censo el 16 de noviembre de 2022. “No necesitamos que no los estén charlando. O es un sí o es un no. Si tienen voluntad (de atender el pedido del cabildo) es sí; si no tienen voluntad que nos digan no, para que no sigamos nosotros perdiendo el tiempo con una charla estéril que no beneficia a ningún ciudadano boliviano”, declaró a la prensa en su domicilio particular donde cumple un arresto domiciliario de 24 horas. Afirmó que el diálogo siempre está abierto solo que el gobierno se acuerda de hablar cuando ya está planteado el conflicto, habiendo tenido 21 días para poder sentarse a la mesa del diálogo. Dijo que lejos de aquella la voluntad de diálogo, el gobierno mandó hordas para someter al departamento y estas hordas se encargan de promocionar el conflicto frente a la protesta pacífica de la gente. Calvo manifestó que los cívicos exigen solución para que no se vuelvan a contar las mismas historias que solo prorrogan las necesidades de la gente por recibir más recursos del estado central y que los datos sean incorporados al padrón electoral para respetar la voluntad del pueblo.