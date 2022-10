DDHH en la ONU: Este año Bolivia se jugó 7 veces por Rusia, Venezuela, China y Siria





23/10/2022 - 08:26:41

Página Siete.- Bolivia en al menos siete oportunidades, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se jugó por países como Rusia, Venezuela, China o Siria, al votar en contra o abstenerse en iniciativas relacionadas con derechos humanos en esos Estados. Las iniciativas van desde la suspensión de Rusia de ese consejo hasta la ampliación de dos años de la misión que indaga y documenta las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental dentro del sistema de las NNUU, que sesiona en Ginebra. Está integrado por 47 Estados, uno de ellos es Bolivia. Casos, uno a uno En el contexto de la invasión rusa a Ucrania, el 4 de marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU condenó la “invasión del territorio de Ucrania por parte de la Federación de Rusia y su persistente ocupación temporal de la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol”, y además aprobó “establecer” una comisión de investigación internacional independiente. Bolivia se abstuvo. En torno al mismo caso, la Asamblea General de la ONU determinó el 7 de abril la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Bolivia votó en contra. La resolución aprobada expresa “grave preocupación por la actual crisis humanitaria y de derechos humanos en Ucrania”, en particular “por los informes de violaciones y abusos de los derechos humanos y de vulneraciones del derecho internacional humanitario por parte de la Federación de Rusia”. El 12 de mayo, el Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución en la que reiteró “su petición de cese inmediato de las hostilidades militares contra Ucrania”, y solicitó a la comisión internacional de investigación sobre Ucrania que lleve a cabo una pesquisa “especial exhaustiva” sobre los acontecimientos ocurridos en las regiones de Kyiv, Cherníhiv, Khárkiv y Sumy a finales de febrero y en marzo. Bolivia se abstuvo. La representación nacional votó en contra de que se abra debate sobre la situación de los derechos humanos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang en China, el 6 de octubre. La propuesta fue rechazada por la mayoría. Un día después, el 7 de octubre, el Consejo de Derechos Humanos decidió establecer el mandato de un “Relator Especial” sobre la situación de derechos humanos en Rusia, para que “recopile, examine y evalúe la información pertinente”. Bolivia votó en contra. La representación nacional votó en contra también, el 7 de octubre, de la ampliación de dos años de la misión internacional que investiga y documenta las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, “con miras combatir la impunidad y asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”. Bolivia también votó en contra, el 7 de octubre, de una resolución que “condena enérgicamente” el empleo de armas químicas en la República Árabe Siria y exige que todas las partes pongan fin de inmediato a todo empleo o preparación de armas químicas. El canciller Rogelio Mayta en una rueda de prensa, el 12 de octubre, y en referencia al caso específico de Rusia-Ucrania, manifestó que más que tratar resoluciones, Naciones Unidas debe cumplir el objetivo para el cual fue concebida: actuar en acercar a las partes en conflicto. “Por más que NNUU y su asamblea general apruebe o desapruebe mil resoluciones eso no va a resolver la grave crisis que tenemos. Más que tratar resoluciones, NNUU tiene que cumplir la función, la misión, el objetivo por el cual ha sido concebida, tiene que actuar en acercar a las partes en conflicto, que no son dos países. Detrás está, decimos de forma categórica, una disputa hegemónica”, manifestó la autoridad. Bajo el análisis El analista político Marcelo Arequipa considera que en general hay una tendencia en el mundo a manejar las relaciones internacionales bajo criterios ideológicos, algo que marca un signo de lo que significa en la actualidad las relaciones internacionales, sobre todo en el caso nacional. “El Gobierno del presidente Arce, y el Gobierno del MAS si queremos, en general, no es excepción de esto, incluso la señora Añez cuando estaba gobernando manejó o administró las relaciones internacionales bajo criterios ideológicos. Entonces, hoy día, más que tener unas relaciones prepensadas en intereses económicos recíprocos, creo que también no hay duda que el componente ideológico está ahí presente, y no nos podemos abstraer de eso”, expresó. Arequipa indicó que hay una suerte de coincidencia ideológica del Gobierno con países que están presididos por los denominados gobiernos progresistas. “Hay una suerte de coincidencia ideológica del Gobierno de presidente Arce, hoy día, obviamente con países que están alineados con la propuesta ideológica que se denomina de gobiernos progresistas. Entonces, obviamente eso tiene una fuerte relación con ese lado”, manifestó. Luis Gonzales Posada, diplomático y excanciller de Perú, sostuvo que no es extraña la posición de Bolivia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dado desde que Evo Morales llegó al poder, en 2006, se detecta ese tipo de respaldo a gobierno autoritarios. “Bolivia está aliada al bloque chavista, que precisamente ampara, protege y respalda a todos los gobiernos autoritarios. Ese es un hecho concreto (...). Entonces, no es extraña, la posición boliviana, siempre ha sido en el mismo sentido desde que llegó Evo Morales y su grupo al poder”, aseguró. Gonzales Posada manifestó que todo esto se da en un contexto en el que hay un “gran desorden mundial”, con varios bloques, que van desde el que lidera el bloque norteamericano, canadiense y europeo, junto a otros países, que es el bloque occidente y democrático; pasando por China, el bloque comunista, y Rusia, que avanza con tropas a conquistar territorios; hasta Irán que “forma parte de otro pelotón”. “Entonces, no hay lo que antes se decía oriente y occidente, Estados Unidos y Rusia, esto realmente se ha desordenado de una manera completa y un reordenamiento va a ser largo y costoso. Y ¿dónde está América Latina? En todo sitio y en ninguno. Nosotros no tenemos una política internacional sólida, unitaria, que refleje posiciones principistas. No, no tenemos. Hay bloques y sub bloques. Por ejemplo, hay gobiernos que apoyan la invasión de Rusia, varios de América Latina, y otros lo hacen a escondidas”, aseguró. Página Siete buscó una contraparte de Cancillería sobre el tema de esta nota. Sin embargo, no se tuvo éxito en ese cometido. También se recurrió a la presidenta de la Comisión de Política Internacional del Senado, Trinidad Rocha (MAS), quien se comprometió a que su personal se comunicaría con este medio para concertar una entrevista; sin embargo, pese al requerimiento, aquello no sucedió.