Se rompe el diálogo: Gobierno rechazó la propuesta cruceña para realizar el censo en 2023





22/10/2022 - 18:34:10

El diálogo por el tema censo quedó roto este sábado luego de que el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo presentara una propuesta de decreto con fecha de realización del censo en 2023, sin una fecha específica, además de la abrogación del decreto 4760, que posterga el empadronamiento hasta 2024. El documento fue rechazado por el Gobierno argumentando que en la cita no debía definirse una fecha. “El empadronamiento de censo de población y vivienda 2023 será ejecutado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) durante la gestión 2023, segundo en las áreas urbanas el empadronamiento durará un día en tanto que en las áreas rurales, con poblaciones dispersas, se puede extender hasta tres días”, dio lectura del documento el asesor del Comité Interinstitucional, José Luis Santiesteban. Inmediatamente luego de la lectura, la ministra Marianela Prada afirmó que poner una fecha al censo no era parte de los acuerdos para realizar el diálogo de este sábado e invitó a que el equipo técnico del Comité Interinstitucional pase a la sala para respaldar la propuesta. “Aquí nosotros no podemos establecer la fecha, tiene que ser un trabajo técnico que venga a ser realizado en función a lo que determine las mesas técnicas, y en relación a eso nosotros habíamos comenzado la propuesta”, dijo Prada. Agregó que “en sustancia” el nuevo decreto debería señalar un censo “lo antes posible” pero que mantenga los estándares de calidad y la realización de la determinación de una fecha en base a un trabajo técnico de comisiones técnicas, “de cara al pueblo cruceño y al pueblo boliviano”. Finalmente la ministra Prada entregó al rector universitario el documento de la propuesta del Gobierno para que, de igual forma, sea analizado. “Responsabilizamos a quienes abandonaron la reunión de la violencia que se pueda generar en el paro”, añadió El comité cruceño presentó su propuesta a las autoridades de Gobierno, que básicamente tiene que ver con la insistencia en la abrogación del decreto supremo que fija el censo para 2024. La misma se hizo luego del receso de hora y media. “El presente de decreto tiene por efecto realizar modificaciones al Decreto Supremo 4546 y abrogar el Decreto 4760 del 13 de julio de 2022”, señala el artículo 1 del decreto modificatorio presentado por el asesor del Comité Interinstitucional, José Luis Santiestevan. Luego de la lectura del documento, el gobernador, Luis Fernando Camacho, dijo que “honestamente, lamento muchísimo. Hay mucha expectativa en las calles, pero de ver producirse algo, nosotros estamos aquí con aire acondicionado, nuestra gente está soleándose en las calles, cumpliendo su propio mandato. (...). En ese sentido por respeto a mi pueblo al que me debo, con mi línea para determinar las cosas, les dejamos el decreto, en lo personal me retiro porque es una falta de respeto al pueblo y al cabildo”. Agregó que están dispuestos a escuchar, siempre y cuando se dé la “voluntad política”. La demógrafa Melvi Vargas lamentó que las sugerencias y las tareas de seguimiento que realizó la entidad “hayan sido menospreciada” por parte de las autoridades del Gobierno. La especialista dijo que hubo varias “incongruencias” por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) y que es obligación del Gobierno admitirlas y subsanarlas. Entretanto, el rector de la Uagrm también observó que hasta la fecha no hayan explicado la propuesta del INE y que el Gobierno sólo esté intentando ampliar los plazos. Tras escuchar a las autoridades de Gobierno, de igual manera se retiró de la mesa de encuentro. “El comité técnico ha presentado su propuesta, en la que sí se puede hacer el Censo en 2023. No deja de ser una propuesta, les pido que la analicen. No han llegado los técnicos del INE, y obviamente hasta el momento no nos han hecho llegar la propuesta técnica”, dijo Cuéllar.