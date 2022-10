Diálogo por el censo en cuarto intermedio





22/10/2022 - 10:12:13

El dialogo por el censo entre el gobierno y las autoridades cruceñas, ha entrado en un cuarto intermedio hasta el mediodía, debido a que gente del Movimiento Al Socialismo (MAS) está enfrentando a la gente que bloquea y la policía cumple papel de represor. El gobernador, Luis Fernando Camacho, junto a las autoridades cruceñas, abandonó la reunión mientras no exista el compromiso de parte del gobierno de no provocar enfrentamientos en las calles donde la gente, de "manera pacífica", está bloqueando. "Eso es lo que les hemos hecho conocer a las autoridades de gobierno que son parte de la reunión, porque adentro no podemos estar discutiendo una solución y por afuera los masistas golpean a la gente y la policía reprime. Si quieren diálogo que sea con las calles en paz", dijo el gobernador. Inicio de la reunión El Comité Interinstitucional del paro en Santa Cruz inició la mesa de diálogo con miras a superar el conflicto por el Censo Nacional, pero inmediatamente después la reunión entraba en cuarto intermedio. Se lamentó el fallecimiento de Julio Pablo Taborga en Puerto Quijarro y los intentos de desbloquear las calles en la ciudad de Santa Cruz por la fuerza. El gobierno propuso ayer la realización del Censo 2024 en abril y con los resultados preliminares la redistribución de recursos a todas las regiones en octubre del mismo año. El Comité exigía que se cumpla el mandato del Censo 2023. Bajar la tensión y dar certidumbre La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo que el propósito del cuarto intermedio busca bajar la tensión en medio del paro y dar certidumbre a la población de que se está dialogando. Dijo que el gobierno garantiza el derecho a la protesta, pero también el derecho a movilizarse y que se pretende que todo sea en el marco de la tranquilidad.