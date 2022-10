La NASA intentará aterrizar en Marte con un módulo diseñado para estrellarse





22/10/2022 - 09:06:00

DW.- La NASA ha aterrizado con éxito en Marte en nueve ocasiones, recurriendo a paracaídas, airbags y mochilas propulsoras. Ahora, el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA ha estado muy ocupado probando con un nuevo y poco convencional tipo de módulo de aterrizaje, nombrado SHIELD, diseñado para estrellarse y absorber un impacto fuerte en la superficie de Marte. En un video recién publicado, los ingenieros han mostrado el prototipo de módulo de aterrizaje en forma de acordeón que se deja caer desde una torre alta, con algunos resultados interesantes. En concreto, SHIELD, que significa Dispositivo de Aterrizaje de Energía de Alto Impacto Simplificado, con su parachoques plegable en un módulo de aterrizaje, dispondría de una zona de deformación que, en teoría, podría absorber la energía de un impacto fuerte en la superficie de Marte, por ejemplo.



Reducir el coste del aterrizaje en Marte Según el comunicado de la NASA, el nuevo diseño podría reducir drásticamente el coste del aterrizaje en Marte al simplificar el angustioso proceso de entrada, descenso y aterrizaje y ampliar las opciones de posibles lugares de aterrizaje. "Creemos que podríamos ir a zonas más traicioneras, donde no querríamos arriesgarnos a intentar colocar un róver de mil millones de dólares con nuestros actuales sistemas de aterrizaje", dijo el director del proyecto SHIELD, Lou Giersch, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California. "Tal vez incluso podríamos aterrizar varios de ellos en diferentes lugares de difícil acceso para construir una red", agregó. El diseño se inspira en el programa de retorno de muestras a Marte de la NASA, que busca la forma de devolver a la Tierra las valiosas muestras del Planeta Rojo sin que sufran ningún daño.



Los experimentos de SHIELD Para probar el diseño, el equipo llevó a SHIELD a la cima de una torre de 27 metros y lo dejó caer con el objetivo de ver si los complicados instrumentos electrónicos del módulo de aterrizaje podían sobrevivir al rebote. En la pruebas, SHIELD cayó al suelo a 177 kilómetros por hora en solo 2 segundos. Esa es aproximadamente la velocidad a la que viaja un módulo de aterrizaje en Marte después de que el arrastre atmosférico lo frene durante su descenso y aterrizaje. El acelerómetro dentro del módulo midió el impacto y descubrió que tenía una fuerza de aproximadamente 1 millón de newtons, lo que es comparable a 112 toneladas estrellándose contra SHIELD. La caída resultó ser un éxito, según todos los indicios. La base elástica de SHIELD consiguió suavizar el golpe, aunque lo lanzó a un metro de altura. El equipo sospecha que la placa de acero fue la causante del rebote, ya que en las pruebas anteriores no se produjo ningún rebote. En cuanto a la preciosa carga, una vez que se asentó el polvo, el equipo de ingenieros abrió la caja útil e inspeccionó la carga electrónica, que incluía un teléfono inteligente, y todo lo importante sobrevivió. "El único hardware que resultó dañado fueron algunos componentes de plástico que no nos preocupaban", dijo Giersch. "En general, esta prueba fue un éxito". El siguiente paso será, como siempre, más pruebas. Según la NASA, los ingenieros diseñarán el resto de un módulo de aterrizaje en 2023 y ver hasta dónde puede llegar su concepto.