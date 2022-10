Gobierno acepta diálogo por el censo sin condicionamientos





22/10/2022 - 08:06:34

El Gobierno nacional volvió a convocar al diálogo al Comité Interinstitucional para este sábado en instalaciones de Diprevcon, sin condicionamientos y con el fin de evitar el perjuicio y las millonarias pérdidas para diversos sectores del departamento de Santa Cruz “En función a esta nota que ha señalado el rector, volvemos a reiterar para que mañana a las 08.00, atendiendo justamente a esta nota que nos ha remitido como respuesta el rector (Vicente Cuellar) para que se instale una mesa sin ningún tipo de condiciones, eso quiere decir que no tengamos ningún tipo de trabas al diálogo para arribar a una solución, que es lo que está esperando el pueblo cruceño”, señaló la ministra de la Presidencia, María Nela Prada en conferencia de prensa. La autoridad dijo que se recibió una nota de respuesta de parte del vocero del Comité, Vicente Cuellar, en la que se señala que existe la predisposición de sentarse en la mesa de diálogo para llegar a una solución; sin embargo, la misma contenía también condicionamientos, como la abrogación del Decreto Supremo 4760 y que una nueva reunión sea transmitida por el canal universitario. “Nosotros no tenemos ningún problema de que las reuniones se realicen de manera abierta, que se transmitan en vivo por los medios de comunicación, de cara al pueblo cruceño, para debatir técnicamente y garantizar un censo de calidad, que cumpla con los estándares internacionales”, aseveró. Prada dijo que la base del encuentro será la redistribución de los recursos con los resultados del precenso el mismo año, 2024, lo que beneficiará a todos los sectores del país. Más tarde, los dirigentes cívicos aceptaron ir al diálogo, no sin antes dar inicio al paro indefinido a los pies del Cristo Redentor, donde se congregaron para comenzar con la medida de presión. “Mañana vamos asistir a la invitación que ha hecho la ministra de la Presidencia, supuestamente ahora con el papel en blanco, de esa manera vamos a ir”, afirmó Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz.