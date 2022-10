Comienza el paro: Santa Cruz pide diálogo sin condicionamientos





21/10/2022 - 21:43:55

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, dijo que el paro indefinido determinado por el Cabildo se cumple en Santa Cruz, a pesar de la propuesta del gobierno de cambio de fechas del Censo. El dirigente cívico demandó un diálogo serio y no político y además que sea sin condicionamientos, refiriéndose a la fecha planteada por gobierno. "Queremos dialogar, pero técnica y no políticamente. Y no aceptamos ninguna condición de ponermos una fecha. Queremos que se den cuenta que Bolivia quiere censo en 2023, porque ya no es solamente Santa Cruz que hace esa demanda", dijo Calvo Reconoció que este paro es un gran sacrificio de la población, por lo que dijo corresponde que cualquier propuesta presentada cumpla el mandato del cabildo que es realizar el censo el año 2023. Enfatizó al expresar que mientras el gobierno no quiera aceptar el mandato del Cabildo, el paro ha de continuar a pesar del diálogo que se pueda iniciar. "Queremos una hoja en blanco, sin fecha propuesta. Vamos a ir con un paro constituido, con los medios de comunicación y de cara a Bolivia. Allí vamos a demostrar técnicamente que el censo se puede realizar en 2023", puntualizó.



Propuesta del gobierno no satisface El paro indefinido exigiendo la realización del censo el año 2023 se inicia este sábado, pese a la propuesta del gobierno de adelantar ese proceso para el mes de abril de 2024. El anuncio de la ministra de la Presidencial Maria Nela Prada no satisface, dijeron. El rector de la Universidad Gabriel René Moreno y cabeza del Comité que tiene a su cargo organizar el paro, Vicente Cuéllar, explicó que si bien conocieron la propuesta del gobierno por las noticias, no han recibido una invitación oficial para que los equipos técnicos puedan plantear sus argumentos y definir de forma conjunta una nueva fecha para el censo. Cuéllar dijo que tienen un mandato del pueblo cruceño a través del cabildo que determina el cumplimiento de un paro indefinido exigiendo que el censo se realice el año 2023. "La propuesta de la ministra es un avance, pero no la solucion", dijo. El rector aclaró que Santa Cruz tiene los argumentos técnicos para demostrar que realizar el censo el año 2023 es completamente viable y que además tiene la voluntad para mantener un diálogo serio dejando a un lado la política. Pidió también a la ciudadanía que no responda a las provocaciones durante el paro, "porque nosotros no buscamos la confrontacion, queremos que haya tranquilidad en el cumplimiento de esta medida".