La Paz declara emergencia permanente, demanda censo el 2023 y marcha el jueves en apoyo a Santa Cruz





21/10/2022 - 19:18:41

La Asamblea de la Paceñidad resolvió la tarde de este viernes declarar a La Paz en “emergencia permanente” y como punto central de sus conclusiones demanda la realización del censo en el segundo semestre de 2023 y convocar a una marcha masiva de todas las entidades representativas del municipio a realizarse antes del jueves de la próxima semana en apoyo al paro cívico de Santa Cruz. El alcalde Iván Arias leyó las seis resoluciones emanadas de la Asamblea de la Paceñidad que fueron aprobadas por unanimidad de los representantes de 75 organizaciones paceñas asistentes, en una reunión que pretendió ser empañada por la concejala Roxana Pérez del Castillo y personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). “Solicitar al Gobierno central a que se convoque a una cumbre nacional por la paz y el censo donde se definirá que el censo sea realizado el segundo semestre de 2023 y que la entrega de los resultados será seis meses después a la realización del mismo”, dijo Arias, a tiempo de señalar que los resultados finales de la consulta deberán estar en los próximos 12 meses a la realización del acto censal. Dentro de este primer punto la Asamblea resolvió analizar la posibilidad de hacer un conteo intercensal a nivel nacional, proyectar una ley nacional del censo donde se establezca que la consulta se debe hacer cada 10 años, establecer mecanismos de compensación para los municipios más pequeños que han perdido población, actualizar el padrón electoral y modificar el artículo que establece una asignación de 130 diputados para que esta cifra pueda incrementarse en función a los resultados del evento. “Como segundo elemento solicitar al Gobierno transparentar toda la información sobre el desarrollo del censo, en tercer lugar realizar una marcha masiva por el censo 2023 con representación de todas las organizaciones de La Paz”, dijo Arias tras leer el documento de las resoluciones. Como cuarto punto, la Asamblea de la Paceñidad determinó exigir al gobernador de La Paz, Santos Quispe, a que convoque a una cumbre donde participen todos los municipios del área metropolitana de La Paz para definir el problema de límites. En el quinto punto la Asamblea se solidariza con el municipio de Santa Cruz que iniciará desde la medianoche su paro indefinido y en el sexto punto se “declara en emergencia permanente” para tener una respuesta del Gobierno a las seis resoluciones. La Asamblea empezó a las 15:30 y concluyó a las 17:30 en instalaciones del Teatro Modesta Sanjinés. En ese tiempo se escucharon deliberaciones, exposición de fundamentos y participación ciudadana de representantes de instituciones paceñas. El alcalde Arias dijo a los periodistas que no está descartado convocar a una nueva Asamblea de la Paceñidad si el Gobierno no atiende a las seis resoluciones. “No hemos establecido plazos para que convoque a una cumbre nacional; cuando sea necesario se convocará a una nueva Asamblea de la Paceñidad”, dijo. Al finalizar la sesión el alcalde reflexionó en torno al interés que tuvo la concejala Roxana Pérez del Castillo (MAS) de “boicotear” la asamblea al irrumpir en la reunión y proferir una serie de mentiras como la referida a que el alcalde Arias se opone al censo. “Esta asamblea ha tratado de ser boicotear por la violencia (de la concejala Pérez del Castillo), le hemos dado la palabra a una concejala para que haga propuesta, lo único que hace siempre es mentir, decir que yo me he opuesto al censo es más grande que su apellido. Hemos sido el primer municipio que ha hecho su foro por el censo con más de cinco mil personas, hemos sido el primer municipio en plantear una estrategia y hacer su cartografía que cuando le hemos presentado al INE (Instituto Nacional de Estadística) ha dicho que es precisa”, recordó el alcalde momentos previos a la conclusión de la asamblea, misma que terminó con la entonación del himno a La Paz. ASAMBLEA DE LA PACEÑIDAD RESOLUCIÓN No. 001/2022 21 de octubre de 2022

Que el Alcalde Municipal de La Paz, Hernán Iván Arias Durán en cumplimiento de los mandatos contenidos en la Ley Autonómica Municipal N° 025 de 4 de octubre de 2012, de Participación y Control Social y su Reglamento, convocó a la Asamblea de la Paceñidad para el día viernes 21 de octubre de 2022.



Que en la reunión del Comité Interinstitucional Censo por La Paz de principios de mes, las dieciocho fuerzas vivas participantes se reunieron para realizar un análisis y emitir la posición de los paceños respecto al proceso censal, resolviendo la convocatoria a la Asamblea de la Paceñidad para el 21 de octubre. LA ASAMBLEA DE LA PACEÑIDAD RESUELVE

PRIMERO.- Solicitar al Gobierno Central a que convoque a una Cumbre Nacional por la Paz y el Censo, para dialogar y definir los siguientes puntos: Definición de la fecha del censo en el segundo semestre del año 2023, estableciendo como plazo de entrega de resultados de población en los siguientes seis meses después del día del censo y la entrega de resultados finales a los doce meses de la misma fecha.

Análisis de la alternativa de desarrollar un conteo intercensal poblacional a nivel nacional.

Proyectar una ley nacional de censos oficiales para asegurar que su desarrollo sea cada diez años.

Establecer mecanismos de compensación para los Gobiernos autónomos Municipales pequeños.

Actualización del padrón electoral.

Plantear la modificación de la composición de la Cámara de Diputados. SEGUNDO.- Solicitar al gobierno transparentar toda la información sobre el desarrollo del Censo de Población y Vivienda para que el país conozca el desarrollo del proceso. TERCERO.- Realizar una marcha masiva por el Censo 2023 y la Unidad Nacional con representación de todas las organizaciones vivas del municipio paceño. CUARTO.- Exigir al Gobernador del Departamento de La Paz, con participación del Viceministerio de Autonomías, la convocatoria a una Cumbre con los gobiernos autónomos municipales del área metropolitana para darle solución definitiva al problema de límites territoriales. QUINTO.- La Asamblea de la Paceñidad se solidariza completamente con las medidas adoptadas por los Departamentos de Santa Cruz, Tarija, Oruro y Beni en defensa de la realización del Censo durante la gestión 2023. SEXTO.- El Municipio de La Paz se declara en emergencia permanente. Es dado en la ciudad de La Paz en el Teatro Modesta Sanjinés de la Casa de la Cultura, a los veintiún días del mes de octubre 2022.

Los abajo firmantes manifestamos nuestro acuerdo con la Resolución de la ASAMBLEA DE LA PACEÑIDAD.