Guerrero confirma que el transporte acatará el paro





21/10/2022 - 14:06:12

El Deber.- El transporte urbano conformado por los Sindicatos de Transportistas Santa Cruz, Sindicato de Transportistas 21 de Mayo, Sindicato de Transportistas Andrés Ibáñez y Sindicato de taxis y colectivos 24 de Septiembre, definió este viernes acatar el paro departamental en demanda del censo en 2023, que inicia a las 0:00 horas de este sábado. “Como autotransporte cruceño, a lo largo de su historia siempre estaremos al lado del pueblo, somos un sector social que está comprometido con su región, hemos contribuido al desarrollo y la dinámica económica, sobre todo de los sectores más oprimidos de la población. Ante la crisis actual y por el derecho que nos asiste como sector y como ciudadanos, apoyamos a que se realice un Censo de Población y Vivienda, oportuno, generador y articulador como un instrumento de beneficios en favor de la población y el derecho irrenunciable a tener mejores servicios de salud, educación, seguridad ciudadana y otros”, se lee en un comunicado público difundido por los transportistas. La información fue confirmada por Mario Guerrero, representante de los transportistas, en contacto con EL DEBER. El dirigente indicó que se aguardó hasta último momento para tomar esta determinación, con la esperanza de que el Gobierno abrogue el Decreto Supremo 4760, que posterga la realización de la encuesta nacional para 2024. Además, el sector se declaró en emergencia ante la “posición política e intransigente” asumida por las partes en conflicto e hizo un llamado a la reflexión a las autoridades a “deponer actitudes que están generando y ahondando aún más la crisis va existente en nuestro país”. “El autotransporte es parte del pueblo, nos identificamos con sus necesidades, jamás nuestro accionar será para confrontar con los ciudadanos, somos una institución orgánica, que no obedece a colores políticos, en este sentido nuestra institución no se prestará a realizar o ejecutar ningún acto generador de violencia, de ser necesario, nuestro sector buscará ser parte de la solución pacífica, como un instrumento idóneo de una sociedad civilizada”, refiere el pronunciamiento. Sin embargo, no todos los transportistas se encuentran en la misma línea. El jueves, la Federación Departamental de Cooperativas de Transporte de Santa Cruz (Fedectrans) determinó rechazar el paro convocado por el Comité Impulsor del Censo y pidió las garantías necesarias al Gobierno nacional para salir a trabajar con normalidad durante esa jornada. La decisión surgió tras una reunión solicitada por esta organización con los ministros de Obras Públicas, Edgar Montaño, y de Gobierno, Eduardo Del Castillo. En días pasados, representantes de la Federación de Transporte 16 de Noviembre, a nivel departamental, ya habían manifestado su rechazo al paro convocado y anunciaron que no interrumpirían su trabajo. “El que quiera parar, que se quede en su casa; pero para el que quiera salir a trabajar, vamos a generar las condiciones materiales necesarias para que salgan a trabajar”, expresó Del Castillo.