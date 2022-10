Portavoz acusa a Camacho de obstaculizar el diálogo por el Censo





21/10/2022 - 14:01:43

El portavoz presidencial, Jorge Richter, denunció este viernes que el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, obstaculiza el diálogo por el Censo que permitiría evitar el paro indefinido en el departamento de Santa Cruz. “Quien está obstaculizando el diálogo en el país es el gobernador porque ha señalado claramente que no tiene nada que dialogar con el Gobierno porque tiene un mandato del cabildo”, dijo Ritcher. Para instalar una mesa de dialogo, según Richter, “faltan algunas voluntades y algo más de coraje de ciertas autoridades en Santa Cruz”. “Todavía tienen temor a presiones que ejerce el gobernador para evitar de que en Bolivia se instale un diálogo que evite el paro”, sostuvo. Reiteró que la propuesta del Gobierno es dialogar sin condicionamientos y que no tiene sentido efectuar un paro cívico. Además, apuntó que es absolutamente innecesario que Santa Cruz sea conducida a un daño económico y un riesgo de violencia como se generó el 25 de julio y el 8 y 9 de agosto. Aclaró que el Censo es una cuestión nacional y que, sobre la base de gente técnica, se “deconstruyan los distintos cronogramas que se presentaron y se observen los aspectos de manera técnica y establezcan lo posible para el país” Asimismo, denunció que hay una instrumentalización de lo que es cabildo, como el que se realizó el 30 de septiembre, porque en los hechos no hay deliberación, “pero es un espacio del monólogo porque solo unas cuantas personas asumen las decisiones”. Señaló que Camacho utiliza el cabildo para ampararse en él y utilizarlo como un aval para validar su liderazgo. Recordó que el 17 de agosto Camacho fijo el 3 de septiembre como el plazo para abrogar el decreto del Censo, sin embargo, necesitaba un aval y construyeron el movimiento para ampararse en el cabildo. “Cuando se los convocó al dialogo en la ciudad de Santa Cruz, inmediatamente respondió que no asistirá, ya no deliberan, porque es una fachada de una decisión absolutamente política”, aseguró. ABI