Los 12 alimentos que potencian el deseo sexual





21/10/2022 - 13:50:37

La libido puede aumentar con el consumo de ciertas comidas. Así como el estrés, el cansancio, el consumo de alcohol y una mala alimentación afectan negativamente el deseo sexual, hay factores que pueden mejorarse para elevar las chances de un mayor disfrute. Los estrógenos son los responsables de la excitación y de la sensación de bienestar emocional. Ahora bien, cuando su concentración no es la adecuada, esto puede provocar un menor interés por mantener relaciones sexuales. Lo que suele conocerse como baja libido. Pero antes de enumerar los alimentos que se deben incluir en la dieta para potenciar el deseo sexual, conviene saber que -si de mejorar la vida sexual se trata- hay ciertos hábitos que se deberían cuidar. A saber: - Disminuir el estrés y la ansiedad. Pueden dificultar que la persona se excite; incluso, afectan la calidad de la erección en el hombre - Dormir: el buen descanso no sólo ayuda a disminuir el estrés sino que aumenta la energía, que ayudará a un mejor rendimiento sexual - Hacer ejercicio. Junto con el descanso, a esta altura no hay dudas de que la actividad física es beneficiosa para la salud en general. Además, mejora el estado de ánimo Te puede interesar: Ellas y el tamaño a la hora del sexo: por qué no es el único aliciente erótico - Cuidar el peso. Otra vez, además de los beneficios para la salud integral de mantenerse en un peso saludable, contribuye con el aumento de la libido, desde un punto de vista tanto físico como psicológico - Evitar el consumo de cigarrillos, drogas, así como el abuso de alcohol Ahora sí, estos son los 12 alimentos que potencian la libido, según la ciencia. 1- Frutillas y frambuesas. Contienen zinc, que según estudios hechos en animales, como uno publicado en Journal of Human Reproductive Sciences, podría ayudar en caso de problemas en el ámbito sexual. 2- Palta. Contiene ácido fólico y vitamina B6. Ambos nutrientes son esenciales a la hora de cuidar el bienestar. Y si bien faltan evidencias para determinar si efectivamente ayuda a aumentar la libido, es un alimento sano que vale la pena introducir en el marco de una dieta balanceada. 3- Nueces. Algunas investigaciones sugieren que incluir nueces en la alimentación diaria podría ayudar a mejorar la calidad del esperma, aunque son necesarios más estudios que lo comprueben. No obstante, son alimentos que aportan energía, lo que puede incidir en un mejor desempeño sexual. 4- Sandía. El consumo regular de esta fruta podría ayudar a mejorar la calidad de la erección en el pene del hombre y el clítoris de la mujer. La explicación estaría dada en que la sandía contiene un aminoácido no proteico llamado citrulina, que hace que el cuerpo produzca arginina en mayores cantidades. El resultado es una mejor circulación sanguínea en venas y vasos, y una buena circulación es determinante en la salud y el deseo sexual, según se vio en estudios de la Texas A&M University. 5- Almendras. Otro fruto seco que no debe faltar. Contienen arginina, un químico del que ya se mencionaron sus bondades. Además, según una publicación en Proceedings of the National Academy of Sciences,las almendras contienen ácidos grasos esenciales omega 3 y 6 que ayudan a regular las prostaglandinas, elementos esenciales para producir hormonas sexuales. 6- Chocolate. Si bien por sí mismo el chocolate no ayuda a aumentar tu libido, es su efecto en la liberación de serotonina y endorfinas lo que se toma en cuenta, ya que estas tienen un efecto relajante y mejoran el estado de ánimo. Para potenciar los resultados, los especialistas recomiendan elegir chocolate oscuro, el más puro posible. Y evitar los chocolates con mucha azúcar. 7- Café. Si bien en exceso está desaconsejado, el café contribuye a estimular el sistema nervioso central, lo que ayudará a mantener el estado de alerta y aumentar la energía. Un estudio publicado en la revista Plos One determinó, entre otros cosas, que la ingesta de cafeína podrá reducir las probabilidades de disfunción eréctil prevalente, especialmente con una ingesta de entre 2-3 tazas diarias de café.

8- Ostras. Contienen zinc, que podría ayudar a corregir cualquier deficiencia que pueda estar dificultando la excitación. Es el oligoelemento necesario para la producción de los andrógenos, hormonas sexuales masculinas. El déficit de zinc, según algunos estudios, se ha asociado a apatía sexual. Aún así, algunos estudios aleatorios no han podido demostrar las supuestas cualidades afrodisíacas de las ostras. 9- Pescados grasos. El pescado en general es un alimento que brinda grandes aportes nutricionales. Pero particularmente el salmón, el atún y las sardinas, entre otros, son ricos en ácidos grasos de tipo omega 3. Además de que contribuyen con el funcionamiento cardíaco, ayudan a aumentar los niveles de dopamina en el cerebro, por lo que nos ponen de buen humor y dispuestos para la acción. 10- Vino tinto. Es el afrodisíaco por naturaleza, desde tiempos ancestrales. Y de acuerdo con los resultados de un estudio, su consumo moderado se asocia con puntajes más altos para el deseo sexual, la lubricación y la función sexual en general. 11- Té verde. Además de todos los beneficios que aporta el té verde para la salud, contiene unos compuestos llamados catequinas, que ayudan a eliminar los radicales libres y a que los vasos sanguíneos desprendan óxido nítrico. Esto aumenta el volumen de los mismos, mejorando el flujo sanguíneo, lo cual tiene una incidencia directa en los mecanismos de la erección. 12- Gingseng. Se puede consumir en forma de té, en polvo, en suplementos. Y si bien aún no hay resultados concluyentes, estudios recientes sugieren que esta hierba puede ayudar en el tratamiento de la disfunción sexual.