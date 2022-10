Dejó su trabajo y ahora gana millones mostrando sus axilas sin depilar en OnlyFans





Infobae.- Onlyfans es una de esas plataformas que rápidamente se convirtió en favorita. Por eso, ante la llegada de nuevos usuarios, nadie quiere quedarse atrás y perder suscriptores. Esto es motivo de diferentes trucos para atraer la atención de potenciales “clientes” de la página. Ese es el caso de “Cherry the Mistress”, como se hace llamar esta joven estadounidense, creadora de contenido que hoy es tendencia y gana 20.000 dólares al mes publicando imágenes en las que se la muestra posando con los brazos levantados y dejando ver sus axilas sin afeitar. La mujer de 20 años, se diferencia del resto de las usuarias ya que eligió subir fotos y videos mostrando su vello corporal, lo que es poco usual. Sin embargo, el mensaje de body positive que envía le permitió ganar una gran base de fans. Desde que su perfil comenzó a hacerse viral, la joven decidió abandonar su trabajo como barista para dedicarse completamente al contenido por suscripción. Y, de acuerdo con sus nuevos ingresos, parece que la decisión fue acertada. El movimiento body positive mostró que no existe un solo tipo de cuerpo o de belleza, sino que todos son únicos y válidos.

A pesar de las críticas recibidas en el comienzo, Cherry continuó y se se dio cuenta de que sus suscripciones aumentaban día a día, lo que le permitió salir de la mala situación económica por la que atravesaba, mientras enviaba su mensaje de amor propio. “Siempre he sido una persona muy sexual y me encantaba expresarme sexualmente”, reveló la joven a The Post. Además, comentó al portal portal Star que la respuesta de su fans es extremadamente positiva. “Muy a menudo me dicen cuánto les encanta lo peludas que están mis axilas y mi arbusto. Y cómo soy naturalmente curvilínea, muchos de ellos me han llamado ‘diosa’ y también me han dicho que soy la mujer de sus sueños. Me motiva constantemente a crear contenido erótico para ellos”. En su cuenta de Instagram @cherrythemistressofficial, Cherry confirmó que lleva dos años sin afeitarse y desde hace algunos meses dejó de usar desodorante cuando está en su casa, ya que le agrada su olor natural. Sin embargo, cuando sale a la calle no duda en aplicarse un poco. “Ahora que mi vello corporal me ha dado seis cifras, estoy muy segura de mí misma, los comentarios de odio ya no me afectan. A veces me río de lo tontos que son”, concluyó.