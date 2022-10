Acarrean empleados públicos para contrarrestar paro cruceño





21/10/2022 - 12:05:29

Los Tiempos.- Funcionarios públicos de La Paz y Oruro son obligados a viajar a Santa Cruz para engrosar el Cabildo del Pueblo, promovido por organizaciones sociales bajo amenaza de despido. Con este encuentro el Gobierno y el Movimiento Al Socialismo (MAS) buscan descalificar y restar importancia al cabildo de la institucionalidad cruceña, del 30 de septiembre, que determinó paro indefinido desde este sábado. Este jueves, la terminal de buses de la ciudad sede del gobierno, además de avenidas aledañas, fueron escenario de una inusitada afluencia de delegaciones que viajaban a Santa Cruz para participar del cónclave azul. En este encuentro rechazarán el cabildo cruceño, ya que consideran que es una “medida asumida por las logias cruceñas, unas cuantas personas” que no representan a todo el departamento. Fuentes confiables indicaron que los empleados públicos deben ir a encuentro masista para contrarrestar el paro cruceño. Una fuente de confianza señaló que el “Gobierno ha dispuesto el traslado del 80 por ciento de funcionarios públicos a la capital cruceña con un descuento de 180 bolivianos por cabeza para pasajes”. Revelaron a Los Tiempos que “en una repartición pública se dispuso el traslado de al menos el 80 por ciento de su planilla a Santa Cruz, con un descuento forzoso por cada funcionario para los pasajes de ida y vuelta”. Confirmación Este hecho fue confirmado por el exdiputado Amílcar Barral, al indicar que recibió varias denuncias de funcionarios públicos que son obligados a viajar a riesgo de no renovar su contrato o deslindarlos de sus cargos. “El día de mañana (hoy) con el pretexto de a cuenta de vacación, de licencias, las oficinas públicas van a estar vacías, especialmente el Ministerio de Obras Públicas, encabezado por el ministro Edgar Montaño, que está yendo a provocar a la ciudad de Santa Cruz, al paro indefinido que se ha decretado”, expresó. De acuerdo con la información proporcionada, varias personas volverán a La Paz después del cabildo masista, pero “hay otros grupos que está yendo a quedarse por todo el tiempo que dure el paro como grupos de choque”. El periodista y abogado Andrés Gómez Vela, a través de sus redes sociales, también confirmó este extremo. “Dos funcionarios del Ministerio de Hacienda dicen que les están obligando a viajar al cabildo masista de Santa Cruz. Otro del Ministerio de Desarrollo Rural informa que habrá sorteo para ver quiénes viajan. @FranciscoVargaC, ¿denunciará el TSE este traslado (acarreo) de funcionarios?”, cuestionó Gómez Vela en su cuenta de Twitter. Oruro Igualmente llegaron denuncias a Los Tiempos desde Oruro. Las fuentes sostienen que funcionarios de la gobernación, el municipio, la Caja Nacional de Salud, el Sedes y otras empresas estatales son obligados a viajar. “También funcionarios de las empresas estatales establecidas en Oruro, así como también funcionarios de la Aduana y Vinto están siendo prácticamente obligados a trasladarse al departamento de Santa Cruz para el cabildo de mañana (hoy). Bajo la premisa de apoyar al Gobierno saliendo a cuenta de vacación con un aporte de 100 bolivianos para gastos extras”, indica la denuncia. Asamblea Legislativa En esta instancia también se comprobó el viaje de funcionarios al cabildo masista, además de prever la asistencia de legisladores del partido azul y autoridades nacionales, quienes cuestionan y descalifican la medida de la institucionalidad cruceña. Aseguran que se trata de una medida de grupos de poder, asumida en un cabildo que no representó a todo del departamento cruceño. Advertencias de organizaciones sociales La Confederación Nacional de Mujeres Bartolina Sisa advirtió que en caso de que hayan enfrentamientos en el paro indefinido, previsto desde este sábado en Santa Cruz, se responsabilizará al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, al presidente cívico, Rómulo Calvo, y al rector de la Universidad Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuellar. Oposición denuncia amedrentamiento Senadores y Diputados de la Agrupación Política Creemos denunciamos ante la comunidad nacional e internacional que el Movimiento Al Socialismo, a través del Gobierno de Luis Arce, está trasladando de forma obligatoria a funcionarios públicos y sectores afines de todo el país para asistir a una concentración político partidaria con el objetivo de amedrentar al pueblo cruceño en el ejercicio legítimo de su derecho constitucional a la protesta.