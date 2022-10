El MAS concentra en Santa Cruz a sus movimientos sociales, funcionarios y policías





21/10/2022 - 11:50:01

Brújula Digital.- Lo que hasta ayer era una denuncia ahora se confirmó después de la admisión de los propios dirigentes que encabezan la ofensiva en contra del paro cívico indefinido anunciado por las instituciones del departamento de Santa Cruz. Centenares de afiliados a las organizaciones sociales, funcionarios públicos y policías se trasladan a esa región para participar en lo que llaman el "cabildo del pueblo" que pretende mostrar la "musculatura" del MAS y amedrentar a los organizadores del paro. Omar Ramírez, secretario de relaciones de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), explicó que la movilización de miles de personas es una respuesta a lo que el partido considera un "intento de golpe de Estado" que pretendería deponer al presidente Luis Arce. La convocatoria al cabildo, explicaron, fue emitida por la federación departamental de campesinos de Santa Cruz, pero tiene respaldo de la organización nacional porque el paro indefinido para que el censo se realice en 2023 no sólo sería una afrenta a la región sino a toda la "patria". "Quieren hacer ver que este cabildo sólo es de los hermanos de Santa Cruz pero la arremetida de (Luis Fernando) Camacho, (Rómulo) Calvo y el rector de la universidad Gabriel René Moreno no es al departamento de Santa Cruz sino un desafío y atrevimiento para desestabilizar la democracia con la fachada de adelantar el censo a 2023" explicó el dirigente Ramírez en una entrevista con No Mentirás de la red PAT. También dijo que por eso en esta movilización participarán todas las organizaciones sociales del partido de Evo Morales. Afiliados de los nueve departamentos ya están en la capital cruceña o están en camino para asistir al "contracabildo" convocado para las 17:00 de hoy en el monumento El Chiriguano. Lo mismo ocurre con los afiliados a los "interculturales", "bartolinas" y otros sectores sociales del MAS. Los funcionarios públicos también engrosarán las columnas de concentrados, según denuncia de los propios trabajadores que fueron obligados a viajar hasta la capital cruceña al extremo de colapsar el transporte interdepartamental hacia Santa Cruz. "Vamos a mostrar nuestra musculatura social en contraofensiva repudiando este paro injustificado donde los ricos van a seguir gozando de sus jugosos salarios y el pobre va seguir sumiéndose en la extrema pobreza" explicó el dirigente... Dos ministros de Luis Arce encabezan el operativo para frenar el paro cruceño: Edgar Montaño (Obras Públicas) y Eduardo Del Castillo (Gobierno). Éstos anticiparon que no permitirán que se consuman el cierre de avenidas, rotondas y carreteras para paralizar las actividades en ese departamento. Se tienen reportes de que llegaron policías de La Paz, Oruro y Cochabamba para reforzar al comando departamental de Santa Cruz mientras Montaño anticipó que utilizará maquinaria pesada para despejar los puntos de bloqueo. David Veizaga, secretario general de los "interculturales", justificó la movilización de personas hacia Santa Cruz con esta narrativa: "Camacho nuevamente quiere romper el orden constitucional y atentar contra la soberanía del país en complicidad con Jeanine Añez, ordenar que nuevamente existan 38 fallecidos por armas de fuego como pasó en 2019".