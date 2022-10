Copa prepara viaje a EEUU por su nominación en la revista Time





21/10/2022 - 11:44:40

Página Siete.- La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, viajará a Estados Unidos por su nominación en la Revista Time, cómo líder emergente. Será su quinto viaje en lo que va del año. “Estamos dirigiéndonos a Nueva York, Estados Unidos, por el tema de nominación de Time y muy agradecida por la nominación”, afirmó Copa, citada por el portal Liderazgo de Mujer. Hace unos días, Copa fue nominada en la lista de líderes emergentes del Time 100 Next 2022, que la destaca por su rol político en el país. El secretario de Gestión Institucional de la Alcaldía de El Alto, Ruddy Balladares, confirmó que la Alcaldesa viajará este domingo por la noche y retornará el martes 25 de octubre. Copa apuntó que con esta nominación espera que se fortalezca el turismo en el país. “Espero que nuestro país tenga mayores accesos en temas de turismo y otras cosas para fortalecer nuestra economía”. La lista del Time 100 Next se elabora cada año con calificación de editores, redactores y otras personas allegadas a la revista estadunidense. La nominación, con costumbre desde 1999, reconoce a los participantes que tienen influencia para poder cambiar al mundo. A principios de este mes, la concejal Wilma Alanoca, del Movimiento Al Socialismo (MAS), criticó que la alcaldesa Copa haya viajado por cuarta vez en lo que va del año. La anterior fue entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre, para asistir al Día Mundial del Hábitat en Turquía. De acuerdo con Alanoca, con los cuatro viajes que hizo, Copa sumó 32 días en los que no trabajó este año y se dedicó “a hacer turismo” a los diferentes países sin beneficio para la población alteña. El primero lo hizo del 30 de mayo al 3 de junio. Se desplazó a Múnich, Alemania, donde participó en la Feria Medioambiental, de la fundación Hanns Seidel. Polonia fue su segundo destino. Asistió al Foro Urbano Mundial 11 realizado por ONU Hábitat que se llevó a cabo en Katowice del 26 al 30 de junio. Su tercer viaje fue del 29 de julio al 5 de agosto, auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a Estados Unidos. Participó en el “Diálogo Regional de Políticas sobre Diversidades”.