Cuéllar le dice al Gobierno que si busca el diálogo no ponga como condición el censo para el 2024





21/10/2022 - 11:34:01

El Deber.- El representante del Comité Interinstitucional por el Censo, Vicente Cuéllar, a solo horas de iniciarse en Santa Cruz el paro indefinido por el censo el 2023, volvió a pedir al Gobierno nacional dejar de lado las condiciones e instalar una mesa técnica. Asimismo, califica como política la concentración del MAS que se realizará esta tarde a los pies del Chiriguano. "Lo que van a tener es una concentración política del partido de gobierno, no es un cabildo, porque están trasladando a funcionarios y militantes de otros departamentos y no vienen pacíficamente, lo que no genera un clima de paz. Esa no es la manera de solucionar esta situación, lo que deberían hacer para resolver este punto de desencuentro, es sentarse en una mesa técnica sin condiciones de una fecha para el censo", explicó Cuéllar, a tiempo de referirse a la demanda por la abrogación del Decreto Supremo 4760, que posterga la consulta censal hasta el 2024. Desde la COD y el MAS​ Hace unos días el titular de la Central Obrera Departamental (COD), Rolando Borda, invitó para este viernes al 'Cabildo del Pueblo' en el segundo anillo, a los pies del monumento al Chiriguano, a partir de lass 17:00. En esta concentración se prevé manifestar el rechazo al paro indefinido y la defensa a la libre transitabilidad. Para José Quiroz (MAS) “la convocatoria al 'cabildo' no es política, sino de las organizaciones sociales”. Adelantó que “las preguntas (para este encuentro) será de parte de los campesinos” y aseguró que los otros sectores son los transportistas y gremialistas. “No habrá ninguna autoridad en la testera. Yo iré como un vecino más, cansado de la imposición de un comité cívico que no nos representa”, dijo ayer, en contacto con los medios. Sin embargo, la jornada del jueves se conoció sobre el traslado de personas desde otros departamentos como Potosí. “Se ha tocado el tema de Santa Cruz más que todo, como estado de emergencia vamos a estar participando en el departamento cruceño, vamos a dar nuestro respaldo a todos los compañeros que están siguiendo lo que está sucediendo allá”, declaró el jefe departamental del MAS en Potosí, Wilder Mamani, tras participar de la reunión del Pacto de Unidad que tuvo lugar en Cochabamba y en presencia del expresidente Evo Morales. Piden un paro pacífico A su vez, el titular del Comité Interinstitucional pidió a la población no caer en provocaciones y acatar el paro indefinido de manera pacífica. "Sé que hay toda una organización al interior del partido oficialista para provocar a la ciudadanía que acate el paro. Esta tierra es generosa, con puertas abiertas para todos y no es posible que en lugar de buscar puntos de encuentro, vengan a provocar, a confrontar", resaltó Vicente Cuéllar. El también rector de la Uagrm, pidió al oficialismo que no busque confrontaciones. "(El gobierno) está en la obligación de buscar puntos de encuentro. Ustedes son servidores públicos, reciben salarios gracias al aporte de todos los bolivianos, entonces actúen en consecuencia y bajen los decibeles y trabajemos en una mesa técnica sin condiciones".