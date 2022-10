El paro está activo y hay un canal de diálogo de último minuto para evitar la medida





21/10/2022 - 07:13:30

El Deber.- A contrarreloj. El plazo que otorgó el cabildo cruceño para que el censo se haga el 2023 se cumplirá en unas horas más, pero ayer hubo un resquicio para el diálogo. Primero fue la Confederación de Empresarios de Bolivia (CEPB) que, tras una reunión de emergencia, propuso ayuda para acercar a las partes y establecer conversaciones de “último minuto”. La idea es frenar el paro indefinido que comenzará este sábado. “Siempre hay tiempo hasta el último minuto”, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Mario Paredes, al término del inusual encuentro empresarial celebrado en La Paz. “Con la seriedad que tiene la institución y los empresarios privados, estamos tratando de ver la forma en la que se puede dialogar, al más breve plazo posible. Nunca una confrontación es positiva para nadie. Los paros siempre perjudican”, apuntó Paredes. Reveló que el sector privado hizo “un análisis serio de lo que puede pasar” y admitió que están “muy preocupados” sobre la proyección del conflicto si, efectivamente, comienza la protesta. Jean Pierre Antelo, presidente de la Federación de Empresarios de Santa Cruz, indicó que ellos están aguardando “que el diálogo que se ha propuesto (al Gobierno) tenga soluciones”. Anticipó que su sector respalda el censo en 2023 y consideró que las “mesas técnicas” que promovió el Gobierno sobre el censo no fueron exitosas porque “no dieron certidumbre”. Poco después, cívicos y políticos admitieron la existencia de “un canal” de comunicaciones para la próxima instalación de una “mesa técnica de diálogo”. El intercambio de criterios que comenzó al inicio de la semana “se congeló” al final de la tarde de ayer y es posible que esos contactos se restablezcan este viernes, aunque el MAS y el Gobierno concentrarán sus fuerzas en el denominado cabildo del pueblo que se reunirá esta tarde en el monumento al Chiruguano. “La posibilidad de generar una mesa de diálogo antes del paro en Santa Cruz está abierta con una sola condición: Censo en 2023”, explicó el vicepresidente del Comité Cívico, Fernando Larach, quien reveló la existencia del canal de contactos con el Gobierno. Al caer la noche, desde la Casa Grande del Pueblo anunciaron una declaración del ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, precisamente, para fijar una postura frente a la demanda cruceña y al, por ahora, inminente paro. A las 20:30, la rueda de prensa se canceló sin explicación alguna. El Gobierno postergó el censo para 2024 y con ello la entrega de sus resultados hasta 2025 y 2026, mientras que Comité Interinstitucional del Censo exige la anulación del Decreto 4760 para dialogar sobre el reajuste de la fecha. Ambas partes aún no se pudieron reunir para intercambiar sus razones sobre la fecha del censo, a pesar de los llamados de la Iglesia y la Defensoría del Pueblo. Hasta este jueves, los aprestos para el paro indefinido estaban en curso al igual que la convocatoria al cabildo del pueblo que contará con la participación de las bases del MAS y de funcionarios públicos de varias regiones del país. “Están aquí en Santa Cruz los ministros y no saben qué hacer para dialogar. Aquí estamos nosotros esperando”, afirmó Larach. Por la noche, el gobernador Luis Fernando Camacho dijo que “existe la predisposición para dialogar hasta el último minuto, pero siempre y cuando sobre la base de lo que decidió el cabildo”. Precisó que eso significa que el Gobierno acepte hablar sobre el censo en 2023. “Quien negocie por menos de eso está traicionando los intereses del pueblo cruceño”, dijo Camacho tras reunirse con los vecinos de la Villa Primero de Mayo. Por su lado, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, ratificó ayer el plan para desbloquear los accesos a la ciudad y, así, garantizar el libre tránsito. Hizo esa declaración durante una reunión con la Federación Departamental de Cooperativas de Transporte de Santa Cruz (Fedectrans). Estuvo acompañado por su colega de Gobierno, Eduardo del Castillo. Ambas autoridades destacaron “la legitimidad” del Cabildo del pueblo, “por la defensa de la democracia y la economía” que es como se inscribió ante el Tribunal Electoral Departamental (TED). También con esa perspectiva, Montaño sostuvo encuentros con transportistas y gremiales del Plan Tres Mil a quienes les garantizó transitabilidad, a pesar de la protesta que comenzará mañana. “El diálogo está siempre abierto, si quieren, en las siguientes horas, pero que se demuestre, que se sustente técnicamente (la propuesta de la Universidad) y evitemos el paro”, afirmó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón. La autoridad respaldó la propuesta del INE de llevar el censo en 2024 porque, según dijo, tiene aval internacional. “El decreto nos habla de fechas máximas, la fecha está en una etapa de construcción mediante la socialización y el consenso, cómo podemos plantear una propuesta, junio de 2023, si no conocemos la metodología, la rigurosidad, los aspectos técnicos, los estándares que debe tener el censo”, agregó. El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, dijo que no había recibido una invitación formal para establecer el diálogo. Pidió a las autoridades que eviten la confrontación y la provocación. “El único responsable de este conflicto es el Gobierno”, remarco, pues recordó que el INE tuvo más de 10 años para preparar el censo. Mencionó que la encuesta se fijó para este año y nunca se explicó técnicamente lo motivos de la postergación de la encuesta. Pero, desde Cochabamba, el expresidente Evo Morales reveló que en Santa Cruz hay cuatro ministros que están buscando el diálogo y espera que se pueda resolver este conflicto antes de que se inicie el paro indefinido. “Confiamos en que los cuatro ministerios y un viceministerio instalados en la capital oriental lograrán entablar un diálogo de manera responsable”, afirmó el jefe del MAS, aunque también expresó su apoyo al “cabildo del pueblo” que fue organizando cuatro organizaciones vinculadas a su partido. El evento será hoy. Desde Sucre, la Iglesia católica, que abogó varias veces por un “diálogo sincero”, ayer consideró que el Gobierno hasta ahora no dio señales de buscar un acuerdo. A pesar de este antecedente, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Ricardo Centellas, dijo que aún hay esperanzas que los sectores movilizados y el Gobierno se sienten a conversar. “Debemos creer en el diálogo y no en la imposición, pero hasta el momento no hemos visto que el Gobierno haya acudido al encuentro de los movilizados, y es la tuición de los gobernantes atender las solicitudes y dar respuesta a las demandas con el diálogo sincero”, apuntó. Ratificó la exhortación para que el Órgano Ejecutivo demuestre una intención de reunirse y dialogar para frenar este foco de conflicto, que amenaza con expandirse, desde el lunes en al menos otros cinco departamentos. Mientras el plazo para que comience el paro marca la cuenta regresiva, este viernes, cuatro regiones definirán medidas. Pando que llevará adelante una Asamblea de la Pandinidad; lo mismo que en Cochabamba y Potosí, que ya convocó a un cabildo. Eso sí, en estas regiones la movilización no tiene el apoyo de las autoridades que ya pactaron con el Gobierno llevar adelante el censo en 2024. La cuarta región que definirá será La Paz, pues realizará la Asamblea de la Paceñidad en Palacio Consistorial, donde las entidades cívicas y sociales del municipio determinarán qué medidas asumir ante el paro anunciado que se realizará en Santa Cruz. El cívico Antonio Alarcón denunció que hay “amenazas judiciales contra dirigentes que quieren articular alguna protesta”. Alertó que se pueden reactivar demandas. Tarija ha previsto realizar un cabildo este lunes 24 de octubre, pero descartó un paro por “la compleja realidad del departamento”. En Oruro las medidas de presión no son notorias por las particularidades que existen. La dirigente Rosario Sandalio admitió que el Gobierno tiene el control de la mayoría de las organizaciones departamentales y, por tanto, resulta difícil impulsar una protesta. La dirigente junto a su colega de Potosí, Roxana Gras, emitió un comunicado de apoyo a las organizaciones de Santa Cruz. En el caso de Chuquisaca, su Comité Cívico optó por el silencio, pese a la insistencia de las llamadas al dirigente, Roger Amador.