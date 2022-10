Denuncian al MAS por acarreo de gente: En La Paz se agotan los pasajes hacia Santa Cruz





20/10/2022 - 20:57:19

Página Siete.- Líderes de la oposición denunciaron al partido de Gobierno por el acarreo de gente, en su mayoría funcionarios públicos, al departamento de Santa Cruz para participar en un cabildo del Movimiento Al Socialismo (MAS) en contra del paro cívico por el censo. Desde la terminal de buses de La Paz reportaron que varias delegaciones prácticamente agotaron los pasajes hacia la región cruceña. La oposición criticó el “acarreo” de personas para su concurrencia al cabildo denominado “por la democracia y la economía”, convocado por sectores del MAS. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijo que la estrategia del partido de Gobierno es la de “generar violencia”. Considera que el Gobierno actúa con “soberbia” al no convocar al diálogo en atención a la abrogación del DS 4760 que posterga el Censo de Población y Vivienda hasta 2024. “Esa es la estrategia del MAS, busca generar violencia, ese es el motivo por el que están acarrenado gente de otros departamentos, para hacer un mitin político del MAS y empezar a querer generar una lucha donde es sencillo, hay que cambiar la fecha del censo”, dijo Camacho. En esa línea, el exdiputado opositor, Amilcar Barral, también denunció que funcionarios públicos de diferentes instituciones estatales son “obligados” a viajar a la ciudad de Santa Cruz para participar del cabildo convocado por las organizaciones sociales aliadas al partido azul. “Hemos recibido varias denuncias de funcionarios públicos que están siendo obligados a viajar a la ciudad de Santa Cruz para ese cabildo masista que se va a llevar a cabo”, manifestó el exparlamentario opositor. El alcalde de La Paz, Iván Arias, dijo que no es correcto que se incurra en el “acarreo de gente” para mostrar fuerza en una región. Lamentó que se lleve a personas en buses desde la terminal paceña hacia Santa Cruz. Desde Comunidad Ciudadana, el diputado Marcelo Pedrazas, criticó la “coacción” mediante la cual el gobierno lleva a funcionarios públicos para presenciar la movilización, la cual también consideró “carente de convicción”. “Hay una coacción por parte de las autoridades que ejercen cargos ejecutivos en el gobierno, a los funcionarios públicos, de obligatoriedad de trasladarlos a otra ciudad, los están coaccionando porque muchos han demostrado que no tienen la intención de ir a Santa Cruz (...). Sin lugar a dudas, eso (convicción) no existe, no hay una movilización que parta y que sea por el interés de defender sus derechos”, dijo Pedrazas a Página Siete. Página Siete también accedió a algunas denuncias que hicieron los propios funcionarios, algunos indicando que no los obligaron a viajar en la institución donde trabajan, pero si les sacaron aportes para otros que viajan. Delegaciones agotan los pasajes en la terminal paceña Diferentes empresas de transportes de la terminal de La Paz aseguraron que prácticamente se agotaron los pasajes hacía Santa Cruz, debido a que varias delegaciones adquirieron los boletos. Ante esa situación, alegaron que algunos grupos recurrieron a realizar un transbordo por Cochabamba, para luego ir a Santa Cruz, de acuerdo a un reporte de Unitel. “Se han incrementado las salidas. Los buses están viajando en grupos grandes, están haciendo contratos de buses. En un día normal en nuestra empresa salen de uno a dos buses, ahora están saliendo cuatro, cinco, hasta siete veces”, informó una de las personas que trabaja en boleteria. “En este momento ya no hay, ya se han agotado (los pasajes)”, señaló otra trabajadora, afirmación que se replicó en otros empresas de transporte. Asimismo, los buses de al menos 15 empresas de transporte esperaban bajo el puente de la Cervecería Boliviana Nacional para transportar a las personas al cabildo en Santa Cruz. De acuerdo con la ANF, serían funcionarios de la Autoridad de Transportes y Telecomuniaciones (ATT). “Por voluntad propia y bolsillo propio” Por otro lado, comunarios indicaron que fueron convocados y llegaron la urbe cruceña para apoyar el cabildo “por voluntad propia”. Aseguraron que nadie los obligó. “Todos venimos por voluntad propia y por bolsillo propio”, aseguró un comunario de la localidad de Guarayos, Santa Cruz, en contacto con DTV. “Queremos trabajar, somos del campo. Yo vengo de Guarayos”, contó otro de los comunarios que llegó a respaldar la protesta. Señalaron que pasarán la noche de hoy en la sede de los Interculturales.