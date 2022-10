Diálogo congelado: MAS y cívicos se culpan por posible violencia en protestas por el censo





20/10/2022 - 18:26:28

Página Siete.- El diálogo entre el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo de Santa Cruz y el Gobierno está congelado, según los cívicos cruceños. En consecuencia, sube la tensión por el censo y las organizaciones del Movimiento Al Socialismo (MAS) y los cívicos se echaron la culpa por los posibles hechos de violencia que se generen durante el paro indefinido anunciado para el 22 de octubre. El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach confirmó hoy que desde hace unos días se estableció un canal de comunicación con el Gobierno, pero está paralizado. “¿Hay algún canal de diálogo establecido? Si hay, sin embargo, está congelado porque hay funcionarios públicos que están empeñados en generar (violencia) y amenazar al pueblo cruceño”, indicó. Este 22 de octubre concluye el plazo dispuesto por el cabildo de las instituciones cruceñas que exigen censo para el 2023 y no así en 2024, como lo resolvió el Gobierno. De no atenderse ese pedido, anunciaron un paro indefinido. El Gobierno, a través de los ministerios de Gobierno y Obras Públicas, advirtió que empleará policías y maquinaria pesada para el desbloqueo y así garantizar la libre transitabilidad. Por su lado, los cívicos ratificaron el paro si es que el presidente Luis Arce no abroga el Decreto Supremo 4760, misma que posterga el censo. El MAS y los cívicos se echan la culpa por posible violencia El presidente de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, Rolando Borda, pidió al presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y al gobernador Luis Fernando Camacho, recapacitar sobre las movilizaciones que comenzarán el sábado. Responsabilizó a Camacho y Calvo en caso de que haya heridos y muertos que puedan haber durante las protestas. “Que no confronten al pueblo. Si hay sangre, heridos y muertos, va a ser de exclusiva responsabilidad del presidente del Comité Cívico (Rómulo Calvo) y del gobernador (Luis Fernando Camacho)”, dijo Borda en contacto con los medios de comunicación. Por su parte, desde el Comité Pro Santa Cruz aseguran que el Gobierno tiene un día más para abrogar el decreto y evitar que la medida de protesta se lleve a cabo. “Nosotros no queremos llegar a paro, el Gobierno nos obliga. Por eso, si el Gobierno quiere que estemos en la calle, de manera pacífica, estaremos en las calles. Llamamos a que el gobierno recapacite, tienen un día más para solucionar las cosas”, dijo el vicepresidente del Comité, Stello Cochamanidis. Asimismo, el cívico Fernando Larach responsabilizó a funcionarios públicos de impedir que se lleve el diálogo con el fin de generar violencia. “Todo esta trancado porque hay gente que esta buscando llevarnos a la violencia, hay funcionarios públicos del Gobierno central que están permanentemente amenazando con generar violencia y eso ha trancado el diálogo”, aseguró. El cabildo del 30 de septiembre determinó iniciar un paro cívico indefinido desde el 22 de octubre de 2022, si el Gobierno no abroga el DS 4760, que insta a la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda para mediados de 2024. Larach ratificó que el pedido es censo para 2023. Varios sectores sociales de Santa Cruz, continúan sumando su respaldo a la medida que iniciará este sábado si es que el mandatario no anula la medida dispuesta en julio de este año.