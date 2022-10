Un paciente toca el saxofón mientras le realizaban una cirugía cerebral





20/10/2022 - 17:21:02

Un músico con un tumor cerebral fue sometido a una exitosa operación de nueve horas, tiempo durante el cual pasó despierto, consciente y tocando su saxofón, informó esta semana el Hospital Internacional de Paideia, en Italia, donde se realizó la intervención quirúrgica. Se trata de una de las primeras cirugías de tal complejidad que se realiza en el país europeo y definitivamente es única en cuanto al acompañamiento musical registrado. Christian Brogna, experto internacional en cirugía tumoral compleja que lideró esta operación, explicó que el cerebro de cada persona es muy diferente debido a su complejidad y plasticidad. Brogna es también un avezado cirujano especializado en cirugía con el paciente despierto. De hecho, hace unos años, en Londres, realizó una operación similar mientras el paciente tocaba el violín. “En este caso, el tumor estaba situado en una zona cerebral muy delicada y difícil para el procedimiento. Además, el paciente es zurdo. Esto dificultó las cosas porque las vías neuronales del cerebro son mucho más complicadas”, detalló el neurocirujano. Pero la determinación del paciente también tuvo beneficios en la intervención, ya que gracias a esto -conjugado con la cirugía despierto- fue posible mapear las redes neuronales que subyacen a las diferentes funciones cerebrales que le permiten tocar el instrumento, lo cual ayudó a no comprometerlas. El paciente, de 35 años, identificado como G.Z., interpretó con su saxofón la música de la película de 1970 ‘Historia de amor’ y el himno nacional italiano varias veces durante la operación. De esta manera los médicos podían comprobar que sus funciones neurológicas no se veían afectadas a medida que iban extirpando el tumor cerebral. “Tocar un instrumento implica una función cognitiva elevada. Significa que se puede interactuar con el instrumento, coordinar las manos, ejercitar la memoria, probar la visión, detalló Brogna y añadió que gracias a las operaciones en un estado despierto es posible extirpar una malformación del cerebro, preservando la calidad de vida del paciente. También se utilizó un marcador específico para las células cancerosas que las hizo más fáciles de distinguir del tejido sano circundante. “La intervención fue realmente compleja y requirió una larga preparación y una tecnología muy alta”, concluyó Brogna. La operación fue realizada el 10 de octubre por un equipo de diez profesionales de varios países, incluidos neurocirujanos, anestesistas, neuropsicólogos y neurofisiólogos. Según Brogna, el tumor fue extirpado con éxito, y no hubo impactos negativos en el paciente. Además, Brogna indicó que se sintió cómodo durante todo el procedimiento. El paciente se fue a casa tres días después con su esposa y sus dos hijos. Todas sus funciones, incluida la forma de tocar el saxofón, eran normales. No es la primera cirugía de este tipo que se realiza en el mundo. En 2019 médicos italianos extirparon un tumor cerebral a un músico mientras tocaba el piano. “Cada cirugía de este tipo es una ventana a la complejidad del cerebro, y aprendemos continuamente de todas estas cirugías. Este era el saxofón ahora, pero puede ser cualquier cosa importante para el paciente”, concluyó el médico cirujano. En una orquesta, el saxo es el enlace a trompetas, trombones y otros instrumentos como el clarinete. Extremadamente armonioso, sabe cómo encajar en una composición sin dar la nota, frase por frase. Tan pronto como la banda está preparada para relajarse un poco, el saxo puede convertirse en el líder perfecto. Existen numerosos estudios que demuestran que tocar un instrumento tal como un saxofón puede ayudar a mejorar tu capacidad de retención debido a que un buen número de las células del cerebro se activan al momento de tocar y coordinar los movimientos de boca y manos, acción que no ocurre con otros instrumentos. Tocar el saxo conlleva tomar el aire correctamente y expulsarlo de forma controlada y medida. Por tanto, no solo mientras tocas, sino que cuando calientas y te preparas para ello, estás llevando a cabo una serie de ejercicios beneficiosos para todo el sistema respiratorio. A raíz del control de la respiración, también se trabaja la musculatura principal del cuerpo cuando tocamos un instrumento de viento. Algunos instrumentos requieren una velocidad de exhalación rápida, lo que deriva en un entrenamiento de la zona abdominal y del diafragma.