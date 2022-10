Impuestos recaudó más de Bs 33.000 millones por sector económico a septiembre





20/10/2022 - 16:57:12

El impacto positivo de las medidas gubernamentales para incentivar la demanda interna y fortalecer la reactivación permitió al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) lograr una recaudación total por sector económico de Bs 33.244,6 millones, entre enero y septiembre de 2022. De acuerdo con un reporte, el presidente de la administración tributaria, Mario Cazón, detalló que hasta el noveno mes de 2021 la recaudación total por sector económico llegó a Bs 27.184,1 millones y que este monto subió a Bs 33.244,6 millones a septiembre de 2022, con un crecimiento del 22,3%, es decir, Bs 6.060,5 millones más. “Entre los sectores que están aportando a este incremento tenemos a petróleo crudo y gas natural que hasta septiembre de 2022 ha generado ya una recaudación de Bs 6.605 millones, mientras que al mismo mes de la gestión pasada aportó Bs 5.141,4 millones, es decir que hay un crecimiento de Bs 1.463,6 millones, que representa un incremento del 28,5%”, indicó. El Gobierno nacional invierte la recaudación tributaria en salud, educación, infraestructura vial, productiva y otras obras que benefician a los bolivianos. Además, el nivel central del Estado distribuye estos recursos entre las gobernaciones, los municipios y las universidades públicas. Aporta tributario por sectores La recaudación del sector comercio se elevó de Bs 4.420,6 millones (a septiembre 2021) a Bs 4.918,2 millones (a septiembre 2022), con un crecimiento del 11,3% (Bs 497,6 millones más).



Servicios financieros elevó su aporte tributario de Bs 3.041,1 millones (a septiembre 2021) a Bs 3.195,4 millones (a septiembre 2022), con un incremento porcentual de un 5,1% (Bs 154,3 millones más). La recaudación del sector de minerales metálicos y no metálicos creció un 890,6% (Bs 2.310,1 millones más), es decir que a septiembre de 2021 llegó a Bs 259,4 millones y al mismo mes de 2022 a Bs 2.569,5 millones. La recaudación de servicios a las empresas creció de Bs 1.697,3 millones (a septiembre 2021) a Bs 2.200,5 millones (a septiembre 2022), con un incremento del 29,6% (Bs 503,2 millones más). El sector bebidas elevó su aporte de Bs 1.694,3 millones (a septiembre 2021) a Bs 2.063 millones (a septiembre 2022), con un incremento del 21,8% (Bs 368,7 millones más). Comunicaciones aportó Bs 1.171,6 millones hasta septiembre de 2021 y Bs 1.397,1 millones hasta el mismo mes de 2022, con un incremento del 19,2%, es decir Bs 225,5 millones más. La recaudación de transportes y almacenamiento creció de Bs 1.103,4 millones (a septiembre de 2021) a Bs 1.266,4 millones (a septiembre 2022), con un incremento del 14,8% (Bs 163 millones más).



Servicios comunales, sociales y personales elevó su aporte tributario de Bs 1.092,3 millones (a septiembre 2021) a Bs 1.241,5 millones (a septiembre 2022), con un incremento del 13,7% (Bs 149,2 millones más). Construcción y obras públicas incrementó su aporte de Bs 948,3 millones (a septiembre 2021) a Bs 996,1 millones, con un crecimiento del 5% (Bs 47,8 millones más). Productos de minerales no metálicos aportó a septiembre del año pasado Bs 311 millones y al mismo mes de este año Bs 373 millones, con un incremento del 19,9% (Bs 62 millones más). Restaurante y hoteles incrementó su aporte tributario de Bs 195,7 millones (a septiembre 2021) a Bs 262,3 millones (a septiembre 2022), con un crecimiento del 34% (Bs 66,6 millones más). La recaudación total por sector económico considera montos del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), además de los de Mercado Interno (MI), como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), según datos del SIN. ABI