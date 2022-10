Gobierno dice que la Policía garantizará circulación durante el paro en Santa Cruz





20/10/2022 - 16:50:29

Los Tiempos.- El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseveró este jueves que la fuerza pública activará un plan operativo en Santa Cruz para garantizar la libre circulación de la población durante el paro indefinido por el censo, previsto desde este sábado. "El que quiera parar, que se quede en su casa; pero para el que quiera salir a trabajar, vamos a generar las condiciones materiales necesarias para que salgan a trabajar", dijo Del Castillo. Afirmó que en días de paro "de ser necesario se desplegara a más efectivos policiales" en Santa Cruz "no con el ánimo de provocar como quienes promueven la medida", sino para controlar que los bloqueadores no destruyan la propiedad privada ni persigan a las personas que salen a trabajar. Saludó a la directiva de la Federación Departamental de Cooperativas de Transporte de Santa Cruz (Fedectrans) por rechazar el paro indefinido. Pero además de ello, pidió a la dirigencia que envíen a las instancias correspondientes los videos u otro material que testifique el hecho para sancionar por el "atentando en contra de la propiedad privada". El ministro lamentó que algunos grupos cruceños promuevan una medida que perjudica a los diferentes sectores del pueblo boliviano, como el productivo, gremial, transporte, además de la educación. "El pueblo cruceño ya está cansado, el pueblo cruceño no son 200.000 personas (es decir) más de 100.000 obligados por parte de la universidad y unos cuantos del comité y de la gobernación", manifestó. Del Castillo hizo esas declaraciones tras concluir el ampliado de Fedectrans que rechazó el paro convocado por el Comité Cívico cruceño a partir de mañana sábado 22 de octubre y pidió las garantías necesarias al Gobierno nacional para salir a trabajar con normalidad.