Comisión de ministros busca frenar paro y el MAS dice que defenderá al Gobierno en las calles

Los Tiempos.- El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Renán Cabezas, manifestó que una comisión de ministros se encuentran en Santa Cruz para dialogar con el Comité Cívico de ese departamento y evitar el paro que iniciará este sábado. Además, señaló que defenderán al Gobierno en las calles de ese departamento. "El Gobierno central tiene toda la voluntad para poder entablar un diálogo en cualquier momento. Hay un equipo técnico dispuesto a dialogar y también a llegar a acuerdos. Queremos que el Comité pro Santa Cruz planteen una propuesta coherente", señaló Cabezas. El Comité Cívico de Santa Cruz y entre otras autoridades, piden al Gobierno que el Censo de Población y Vivienda se realice en 2023 y abrogar el Decreto Supremo 4760, caso contrario iniciaran el paro cívico en ese departamento a partir del 22 de octubre. Según el diputado, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, busca el dialogo para resolver el conflicto sobre el censo. "El ministro de planificación ha invitado a los sectores para que se realice esta reunión, él está en la ciudad de Santa Cruz esperando resolver este conflicto que podría perjudicar al pueblo boliviano", recalcó. Además, señaló que en el caso de que no se llegue a ningún diálogo y se desarrolle el paro cívico en ese departamento. El día de mañana realizarán un cabildo para defender al Gobierno. "Vamos a defender los recursos naturales, vamos a defender el proceso de cambio, vamos a defender el futuro de nuestros hijos. No quisiéramos llegar a ningún escenario conflictivo, no quisiéramos que ningún boliviano sufra por este motivo", señaló. Los sectores sociales serán parte de este cabildo que se movilizará en las calles de Santa Cruz, según el diputado Cabezas. "Las organizaciones sociales que hemos construido el proceso de cambio vamos a estar en pie de lucha, los hermanos que mañana van a hacer el cabildo, son los hermanos que quieren trabajar, que respeten la democracia, están pidiendo que los transportistas, los comerciantes no sean perjudicados", complementó. Por otro lado el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo y el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, la mañana de este jueves participaron en la asamblea de la Federación Departamental de Cooperativas de Transporte (Fedetrans) donde determinaron que no permitirán paros en Santa Cruz y garantizaron la libre trasitabilidad. "Es el momento de pararnos y defender nuestras fuentes de trabajo, no podemos permitir más paros, tenemos que defender nuestras fuentes de trabajo, por eso pedimos al ministro (Eduardo del Castillo), la presencia policial para que salgan a las calles", manifestó el dirigente de la Fedetrans, Ronald García.