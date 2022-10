Shakira estrena Monotonía con un fuerte mensaje para Piqué





20/10/2022 - 12:11:07

Una Shakira aletargada y llorosa, caminando como si fuera un robot en el pasillo de la comida chatarra en un supermercado es la escena con la que inicia el video musical de su nueva canción, titulada Monotonía, en el que tanto la letra como las imágenes podrían ser una metáfora o explicación de lo que vivió la cantante colombiana de 45 años en los meses previos a que su relación con el futbolista Gerard Piqué cayera en un pozo y llegara a su fin, como ellos mismos se lo dieron a conocer al mundo en junio pasado. El fuerte mensaje que Shakira parece enviarle a Piqué con este nuevo tema se ve reforzado con las imágenes de clip que lo acompaña, al mostrar a la cantante enfrentarse a la figura de un hombre más alto que ella, vestido con ropa deportiva y sosteniendo una bazuka en el hombro de quien no se puede ver la cara, pero que -sin mediar palabra- dispara su arma en contra de la barranquillera, quien es lanzada por el aire y cae, aparentemente sin vida. Tal y como ocurre con el personaje de Goldie Hawn en la película La muerte le sienta bien, en el que luego de recibir un disparo con una escopeta, la actriz se levanta con un agujero en el torso, asimismo ocurre con Shakira, quien todavía ensangrentada y ante la mirada de Ozuna, quien colabora en esta canción, vuelve a la vida y se arrastra por el piso para recuperar su corazón aún palpitante. A ritmo de pop y bachata, Shakira describe las circunstancias en las que una relación amorosa se fue desgastando hasta llegar a su final. Con frases que hablan en segunda persona, cada palabra para tener un destinatario por todos conocido: Gerard Piqué, quien fue pareja de la colombiana por 12 años y con quien tuvo a sus dos hijos: Sasha y Milan . No fue culpa tuya ni tampoco mía... Fue culpa de la monotonía... Nunca dije nada pero me dolía... Yo sabía que esto pasaría La cantante es muy directa al hablar en la canción sobre la forma en que funcionaba el ego de su contraparte en esta historia: De repente ya no eras el mismo... Me dejaste por tu narcisismo... Te olvidaste de lo que un día fuimos Aún más, de acuerdo con otros versos de su nueva canción, Shakira estaría confirmando lo que ya dijo en una reciente y reveladora entrevista con ELLE en la que aseguró que ella sacrificó su carrera por apoyar la de su ex pareja y, por si quedara alguna duda de que Monotonía está dedicada para Piqué, la cantante hace referencia a una imagen que denota cuando un futbolista ya no está interesado en el juego: Tú, distante con tu actitud... Y eso me llenaba de inquietud... Tú no dabas ni la mitad... Pero sí sé que di más que tú... Estaba corriendo por alguien... Que por mí ni estaba caminando Durante la transmisión del estreno del video musical de Monotonía en el canal de Youtube de Shakira, los fans de la cantante de 45 años hicieron llover comentarios de apoyo en el chat en vivo, tanto para reconocer la calidad de la composición y el poderoso mensaje del video, como para expresar cuán emocionados estaban por la honestidad y la valentía de la intérprete, quien a través de su nueva canción, abría su corazón y sus sentimientos. Hacia el final del video, Shakira realiza una acción con la que buscaría expresar en qué momento de su vida se encuentra en cuanto a sus emociones y sus sentimientos y, en vez de tomar una decisión arrebatada, mira a la cámara con cierta complicidad, como para decir que pronto estará lista para volver a abrir las puertas que se cerraron ante este episodio de su vida.