Gobierno ratifica llamado al diálogo y pide a Comité cruceño demostrar viabilidad de su propuesta censal





20/10/2022 - 11:41:01

El Gobierno nacional ratificó su apertura al “diálogo sin condiciones” y solicitó al Comité Interinstitucional de Santa Cruz que demuestre técnicamente la viabilidad de su propuesta para realizar el Censo en 2023, afirmó este jueves la viceministra de Comunicación Gabriela Alcón. “El espacio es el dialogo, el espacio es la instalación de la mesa técnica y nosotros seguimos insistiendo en esa vía, porque lo otro perjudica a la población y consideramos que no existe argumento”, señaló Alcón en declaraciones a la prensa. Explicó que el Gobierno demostró su voluntad de diálogo al trasladar la instalación de la mesa técnica del Censo de La Paz a Santa Cruz, y presentado el trabajo realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). “Dicen que sí se puede llevar adelante, pero nadie explica cómo, como Gobierno necesitamos un trabajo de calidad, riguroso con la metodología que se necesita porque se trata de un Censo Nacional de Población y Vivienda”, sostuvo. Alcón explicó que el Comité Interinstitucional tiene el escenario para explicar al país su propuesta de 26 actividades para llevar adelante el proceso censal en junio de 2023, con todas las garantías y la presencia de organismos internacionales. Además, de demostrar que “tiene el sustento técnico y la rigurosidad para acortar los plazos, sin el riesgo de que sectores de la población no sean tomados en cuenta, que la sistematización, los datos, el proceso y todas las actividades de la etapa pre censal, censal y post censal se cumplan a cabalidad”. La autoridad insistió que el diálogo esta siempre abierto para evitar un paro que afectará, particularmente, a la población más humilde. El paro “no le genera perjuicio al Comité Interinstitucional, no le afectará al rector y vicerrector (de la Universidad Gabriel René Moreno) que como lo han dicho públicamente van a seguir cobrando su sueldo, no va pasar lo mismo con los gremiales, los transportistas, los emprendedores que ganan día a día”, advirtió. ABI