Censo: La protesta cunde a sectores de 4 regiones y el MAS apela a la justicia y las calles





20/10/2022 - 11:21:55

Página Siete.- En cuatro regiones del país, distintos sectores están en apresto para realizar medidas, en busca de que el censo se realice en 2023. En tanto, el Movimiento Al Socialismo (MAS) apela a la justicia, con una acción popular, y a un cabildo, para neutralizar el paro indefinido en Santa Cruz. “Tarija se suma a estas medidas de protesta, a esta exigencia con el Gobierno para que el censo se realice el 2023”, aseguró Adrián Ávila, presidente del Comité Cívico de Tarija. El dirigente indicó que convocarán a un cabildo para definir las acciones que asumirán en busca de que el censo se realice en 2023. Anunció que mañana, luego de una reunión de la institucionalidad tarijeña, definirán la fecha de esa actividad. “Nos ha dado un mandato, que es convocar a un cabildo donde el pueblo va a decidir cuáles son las acciones que vamos a realizar los tarijeños para hacer cumplir que se lleve a cabo este censo el 2023, para que el gobierno derogue este decreto 4760, de realización del censo en 2024”, aseguró. Por su parte, el alcalde de La Paz, Iván Arias, informó que mañana, por la tarde (15:00), se reunirá la Asamblea de la Paceñidad para abordar el tema del censo. Anunció que en la cita participarán más de 170 instituciones representativas de la ciudad de La Paz, y que están invitados representantes del INE y el ministro de Planificación. “El único tema que vamos a abordar es qué hacemos los paceños con relación al censo (...). Vamos a darles (al INE y al Ministro) un tiempo de exposición, para que ellos nos expliquen por qué insisten en que el censo sea el 2024, y por qué nosotros, como paceños, decimos que el censo se puede hacer en octubre del 2023”, aseguró Arias. Manuel Morales, representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, manifestó que la propuesta que plantearán es que el lunes se lleve adelante un paro en la sede de Gobierno y después se convoque a un cabildo para asumir otras medidas. “En vista de que el Gobierno no retrocede en el tema del censo el 2023, en la Asamblea de la Paceñidad estamos planteando la necesidad de que el lunes 24 exista un paro en la ciudad de La Paz y luego se convoque a un cabildo para tomar otras medidas. De tal manera que garanticemos que el censo se realice el 2023. Esa es la posición que vamos a llevar a la asamblea de la paceñidad”, aseguró. El Comité Cívico de Beni anunció el martes que el 24 de octubre llevará adelante un paro cívico con bloqueo de carreteras, en busca de que el censo se realice en 2023. Tania Saldaña, primera vicepresidenta del ente cívico, indicó que la única manera de frenar la medida es que las autoridades nacionales instalen una mesa de diálogo para llegar a un acuerdo sobre el censo. “Esta es una medida que responde a la negativa del Gobierno de abrirse a un diálogo sincero, pero principalmente responsable para tocar el tema del censo”, indicó Oscar Balderas, diputado de Comunidad Ciudadana por Beni. En el caso de Oruro, el presidente del Comité Cívico de Oruro, Adolfo Camacho, indicó que respaldan que el censo sea en 2023 y anunció que mañana se reunirá la Asamblea de la Orureñidad para asumir otras medidas. “Ratificamos nuestro apoyo para que el censo se desarrolle en 2023, al mismo tiempo estamos respaldando el paro que se hará desde el 22 en el departamento de Santa Cruz, pero además tenemos demandas locales que las tocaremos en la Asamblea de la Orureñidad este viernes 21”, sostuvo Camacho. El Comité Consultivo del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), realizado el martes, definió ratificar la exigencia de que el censo se realice en 2023. “Se ratifica este consejo consultivo en que el censo tiene que llevarse a cabo hasta el primer semestre de 2023”, indicó Roxana Graz, presidenta del ente cívico, quien leyó las determinaciones de esa reunión. Santa Cruz y acciones de MAS En 30 de septiembre, el cabildo de Santa Cruz dio un plazo de 21 días al presidente Luis Arce para que fije la fecha del censo para 2023. El ultimátum fenece mañana, si la demanda no es escuchada, desde el sábado rige el paro indefinido en ese departamento. No obstante, desde el MAS apelan a la justicia para neutralizar la medida. El concejal de ese partido, Rolando Pacheco, interpuso una acción popular. El recurso se fundamenta en que la medida vulnerará los derechos a la educación, al trabajo y a la salud, porque las personas no podrán trasladarse. “Nuestras personas de la tercera edad no van a poder movilizarse hacia los hospitales. En el tema de educación, nuestros niños no van a poder ir a pasar clases. En el tema del empleo, muchas personas no van a poder ir a sus fuentes de trabajo, abrir sus negocios. Los gremiales no van a poder ir a su fuente de trabajo, los transportistas no van a poder sacar sus micros, porque se los pinchan (las llantas)”, dijo. El recurso es contra el gobernador Fernando Camacho, el presidente del Comité Pro Santa Cruz Rómulo Calvo, el primer vicepresidente del ente cívico Fernando Larach, y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar. El artículo 71 del Código Procesal Constitucional establece que, si el juez concede la tutela al accionante, ordenará la “anulación de todo acto o el cumplimiento del deber omitido, que viole o amenace violar derechos o intereses colectivos relacionados con el objeto de la acción”, y podrá establecer “la existencia de indicios de responsabilidad civil o penal del accionado”. Respecto al rector de la Uagrm, el diputado del MAS Rolando Cuéllar, anunció un proceso en su contra por el supuesto caso de un ítem fantasma en esa casa de estudios. “Queremos decirle también que nosotros estamos preparando una demanda penal contra el rector Vicente Cuéllar”, aseguró el legislador en rueda de prensa. El diputado oficialista indicó que en el cabildo de mañana, que es impulsado por sectores del MAS, se planteará el desconocimiento al Comité Pro Santa Cruz y la creación de un ente cívico que aglutine a “todos”. “En el cabildo del viernes se va a proponer que se rechace y desconozca a este comité cívico del señor Rómulo Calvo, y sea un nuevo comité cívico, del que sean integrante todos los sectores sociales. Tienen que haber renovación con un nuevo comité cívico”, aseguró.