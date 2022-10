Cívicos de Pando llaman a asamblea y no descartan sumarse al paro desde el lunes





20/10/2022 - 11:07:41

El Deber.- El Comité Cívico de Pando llamó a la reunión de la Asamblea de la Pandinidad, que tendrá lugar la tarde de este viernes y que podría definir un paro de 24 horas para el lunes, exigiendo que el censo se realice en 2023. Jhoiner Calpiñheiro, su presidente, dijo a EL DEBER que esperan congregar a unas 40 o 50 instituciones de ese departamento para analizar medidas de presión, sumándose a la movilización que lidera Santa Cruz. “Estaremos en movilizaciones, piquetes de huelga si es necesario, en vigilia y respaldaremos las decisiones que asuman las instituciones. No descartamos un paro, el Gobierno debe atender las demandas que tiene el pueblo boliviano”, dijo en contacto telefónico. Beni cumplirá el lunes un paro de 24 horas, Santa Cruz inicia el sábado una protesta indefinida con bloqueos; Cochabamba y Tarija irán a cabildos, y en La Paz mañana se reunirá la Asamblea de la Paceñidad para discutir medidas de presión. “Estamos en la obligación de convencer al ciudadano trabajador, al emprendedor, que este censo no solo establecerá la cantidad de habitantes, sino los servicios básicos que necesitamos. Podemos ir a un paro movilizado el día lunes, realizar una marcha, no quedaremos indiferentes ante el movimiento cívico que se articula en el país”, remarcó. Las diferentes regiones demandan la abrogación del Decreto Supremo 4760, que fija la realización del censo para mayo o junio de 2024. Los sectores consideran que es posible realizar la encuesta nacional en 2023, para garantizar la redistribución de recursos. Al momento, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo instan a un diálogo que evite el conflicto, mientras que el Gobierno intenta acercamientos con el comité interinstitucional de Santa Cruz, aunque, paralelamente, organizaciones sociales afines al MAS protagonizarán mañana un cabildo “antiparo”.