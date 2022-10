Arias pide al presidente Arce bajarse del pedestal de la soberbia y ponerse al nivel del pueblo





20/10/2022 - 11:02:14

A 48 horas de que empiece un paro indefinido en Santa Cruz en demanda del censo en 2023, el alcalde Iván Arias pidió este jueves al presidente Luis Arce bajarse “del pedestal de la soberbia” y ponerse “al nivel del pueblo a dialogar”, después de colocar la ofrenda floral e izar de la bandera de La Paz al pie del fundador Alonso de Mendoza. “Presidente bajemos del pedestal de la soberbia y pongámonos al nivel del pueblo a dialogar; yo no creo que el camino de la confrontación sea lo mejor; La Paz en paz es nuestro lema y nosotros hemos demostrado que dialogando se puede encontrar soluciones, una demostración de eso es lo que estamos haciendo con el transporte, después de una jornada de desentendimiento y todo; el martes y ayer (miércoles) hemos tenido una reunión con el sector transporte dialogando y poniéndonos de acuerdo; se puede hacer las cosas sentándonos en una mesa”, dijo Arias a los periodistas en plaza Alonso de Mendoza. Desde las 07:00, el burgomaestre lideró este jueves la retreta musical por los 474 años en plaza Alonso de Mendoza, luego colocó la ofrenda floral al pie del monumento del fundador de La Paz, poco después izó la bandera paceña y, finalmente, se dirigió a los paceños para decirles que la ciudad sede de gobierno desde siempre fue el “centro y motor del desarrollo económico y político” del país. El alcalde Arias informó que en la sesión de honor que se realizará a mediodía de este jueves, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a solicitud del concejal Javier Escalier (MAS), condecorará al presidente Luis Arce, de quien se aguarda que confirme su asistencia y que “traiga un mensaje de paz, de encuentro y de diálogo”. La primera autoridad de La Paz recordó que este viernes se realizará la Asamblea de la Paceñidad en Palacio Consistorial, donde las entidades cívicas y sociales del municipio determinarán qué medidas asumir ante el paro anunciado que se realizará en Santa Cruz desde el sábado en demanda de la realización del censo en 2023. El Consejo Nacional de la Democracia (Conade) ya hizo conocer su postura de sumarse al paro cruceño. “Nosotros tenemos mañana la Asamblea de la Paceñidad y ahí escucharemos los diferentes planteamientos, me imagino que uno de ellos será esto que plantea el Conade, pero hay otros planteamientos que vamos a escuchar y siempre La Paz va a mantener la línea que hemos marcado: diálogo, puente, encuentro y lo que hemos planteado desde un principio, se puede hacer el censo en octubre de 2023 y se debe llevar a una cumbre para discutir no solo la fecha sino los resultados del censo y sus implicancias”, explicó Arias, a tiempo de señalar que lo que se defina en la Asamblea se cumplirá de manera obligatoria. Arias recordó que todos los sectores buscan diálogo, pero “nadie quiere ceder” para realizar ese encuentro nacional, por lo que ofreció ser sede de la cumbre que sugirió para que las regiones y el Gobierno puedan discutir técnica y logísticamente la realización del censo. “Queremos diálogo, todos queremos diálogo y nadie quiere ceder, por eso nosotros planteamos la cumbre y ofrecemos ser puente, ser sede de ese diálogo y de esa cumbre, vamos a ir donde sea, lo importante es que los bolivianos nos sentemos en una mesa”, dijo Arias.