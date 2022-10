A horas del paro Camacho le recuerda al Gobierno que Santa Cruz se cansó de pedirles diálogo





20/10/2022 - 10:55:01

El departamento de Santa Cruz se encuentra a horas de acatar un paro indefinido asumido en un Cabildo y el gobernador Luis Fernando Camacho reprochó que el Gobierno tilde de 'intransigente' a las autoridades cruceñas de sentarse a una mesa de diálogo. "Ahora sale el Gobierno a decir que somos intransigentes y que no nos sentamos a hablar, cuando nos cansamos de pedir diálogo, cuando nos cansamos de pedirles que nos escuche, cuando nos cansamos de pedirles información, cuando nos cansamos de decirles que queremos un Censo transparente se burlaron y lo mandaron para 2024", señaló Camacho. De igual manera criticó que desde el Gobierno se esfuercen por meterles miedo a los bolivianos con una falsa narrativa de que el departamento ocasiona pérdidas económicas al país por los paros que realizan. "Que no nos hablen de cuánto pierde el país por día que para Santa Cruz, no tienen idea cuánto pierde Santa Cruz por no tener los recursos que nos corresponden. Recién se acuerdan de este departamento al que les prohíben exportar, al que le prohíben producir al que le ponen trabas, es el principal productor de tamaño económico y seguirá siendo el motor de la democracia en Bolivia", agregó. Por otra parte, la primera autoridad dijo que ahora Santa Cruz tiene un nuevo deber, no solamente luchar por Censo, sino irradiar esa esperanza por el pueblo boliviano para que se unan a esta lucha, como lo hizo Oruro, La Paz, Cochabamba y como lo hizo el departamento de Beni. "Esta lucha nos la bancamos para irradiar esperanza para todo Bolivia, porque lo que este pueblo conquista es para todos los bolivianos". Para concluir, Camacho agradeció a todos los cruceños que están siempre 'al pie del cañón' en esta nueva lucha. "No es fácil, pero lo vamos a perder unos días con sacrificio lo vamos a ganar porque lo vamos a consolidar con el tiempo para nuestros hijos", concluyó.