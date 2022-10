Estafadora de entradas de Daddy Yankee timó a siete mil personas, se apoderó de 650 mil dólares y tiene 18 años





20/10/2022 - 10:38:38

Infobae.- Una presunta red criminal de revendedores denominada ‘Los QR de la estafa’ engañó a más de 7 mil personas vendiéndoles entradas fraudulentas para el concierto de Daddy Yankee en Perú. Según estimaciones del general PNP Manuel Lozada Morales, jefe de la Región Policial Lima, la banda estaría encabezada por una joven de solo 18 años, quien ideó todo el mecanismo para timar a sus víctimas y apoderarse en pocos días de 2,5 millones de soles (US$ 650 mil) Según detalló el coronel Manuel Cruz, jefe de la División de Estafas de la Dirincri, los líderes de ‘Los QR de la estafa’ se dieron a la fuga. Pamela Cabanillas Soley, de 18 años, escapó este último lunes a través de un vuelo hacia España con el dinero recaudado de la venta ilícita de estas entradas para el concierto del ‘Cangry’. Cabe precisar que la cabecilla de esta organización cuenta con antecedentes por haber cometido ilícitos similares para otros conciertos. Del mismo modo, los presuntos cómplices de la joven, Franco Patiño Guerrero (21) y Adriana Lucía Urresti Sánchez Moreno (18) huyeron hacia Colombia el pasado viernes 14. Por lo pronto, las fuerzas policiales han podido capturar a uno de los revendedores que estaría en la parte baja de la pirámide de esta red de estafas. Modalidad La forma de estafa consistía en utilizar entradas auténticas para el espectáculo de Daddy Yankee para luego generar los boletos falsos. Recurrían a personajes conocidos en las redes sociales e influencers, para que sean ellos quienes las distribuyan para generar una especie de confianza en las potenciales víctimas. “Ellos tienen entradas que son auténticas, han utilizado la información tanto del QR como del código de barras y a través de influencers y tiktokers para que puedan generar certeza de que ellos están tercerizando la venta de estas entradas es que las han ofrecido a través de las redes”. Además, el vocero de la PNP precisó que estos estafadores utilizaron el mismo boleto para ofrecerlo a sus diferentes víctimas sin que estas se percaten del engaño. “Se ha producido la venta fraudulenta de hasta en 75 oportunidades la misma entrada. No había manera de identificar que la víctima lo detecte hasta el momento que pretenda entrar, y obviamente el lector va a permitir el acceso una sola vez. Las demás personas que le compraron a estos estafadores no iban a poder ingresar nunca”, sostuvo el coronel Cruz. Las autoridades informaron que hasta el momento se han presentado un total de 104 denuncias que hasta el momento la Policía Nacional ha podido recabar. La Policía ya maneja una base de datos con la información de las personas afectadas por este nuevo caso de estafa masiva. El coronel Carlos Céspedes, jefe de la Dirincri, exhortó a la ciudadanía a que evite comprar entradas para cualquier tipo de evento o espectáculo a personas que no estén autorizadas. Una de las implicadas en esta modalidad de estafa salió al frente para detallar cómo ella también fue captada por esta banda delicuencial. Indicó que un amigo la llamó para ofrecerle el ‘negocio’ de vender los boletos a cambio de ganarse un porcentaje por cada entrada vendida. Ella vendió 10 entradas al precio de 680 soles y depositó todo el dinero a una cuenta bancaria que le indicaron. “Yo vendí diez entradas, pero otra persona vendió hasta 100 boletos y las personas afectadas lo han denunciado. Yo estoy muy mortificada porque todo esto me perjudica”, dijo asustada la joven. Los implicados, según indicó la policía, fugaron un día antes del concierto a países como Colombia y España con todo el dinero recaudado por la estafa, pero las autoridades indicaron que enviarán la alerta internacional para su inmediata captura.