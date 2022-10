Golpe contra el narcotráfico en Brasil: incautaron 170 toneladas del principal insumo para procesar cocaína





20/10/2022 - 10:32:32

Infobae.- La Policía Federal brasileña y la Secretaría de Ingresos Federales, más conocida como Receita Federal, incautaron este martes la mayor cantidad de ácido bórico en la historia de Brasil. En un operativo realizado en Corumbá, Mato Grosso del Sur, las autoridades allanaron casi 170 toneladas de la sustancia química, que estaban distribuidas en seis camiones, que ingresaron a Brasil vía Bolivia. El insumo puede ser utilizado en etapas de procesamiento de cocaína. El delegado de la Receita Federal en Corumbá, Erivelto Alencar, manifestó en declaraciones recogidas por G1: “La mercadería puede ser usada en cocaína, no quiere decir que vaya a ser usada. La Policía Federal y la Receita Federal le hicieron el decomiso, porque no contaba con autorización de la Policía para ingresar al país”. Las autoridades indicaron que la empresa responsable de la carga ya fue identificada y que ahora tiene un mes para regularizar la situación de la sustancia. De acuerdo a lo que informó G1, los camiones eran originarios de Perú. Según la Policía Federal, si la totalidad del monto incautado se destinara al narcotráfico, resultaría en al menos 450 toneladas de cocaína. Siguiendo al medio citado, el cálculo se basó en la proporción de ácido bórico presente en incautaciones de cocaína anteriores. Otra de las informaciones que detallaron las autoridades es que la sustancia tenía como destino Goiás. En una nota enviada a G1, la Policía señaló respecto al destino: “Lugar donde el número de muestras de ácido bórico es mayor en las muestras de cocaína incautadas al por menor”. Por su parte, el periódico Correio do estado, recordó que el pasado 12 de abril un camión transportaba 1,5 toneladas del insumo y terminó siendo interceptado por la Receita Federal en el Puesto Esdras, que está en la frontera entre Brasil y Bolivia, en la carretera Ramão Gomes. Según las autoridades, la sustancia se conoce como “mineita” o “escama mágica”. Los delincuentes “bautizan” al estupefaciente con ácido bórico para ofrecerlo a precios más altos en mercados ilegales. Durante la inspección realizada a los camiones que transportaban la sustancia, se identificó que el ácido bórico encontrado se encontraba en cristales blancos y brillantes, condición que favorece el uso del “bautismo” del estupefaciente, consignó Correio do estado.