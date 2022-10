Gobierno aclara que no aumentó las alícuotas del Impuesto al Consumo Específico





20/10/2022 - 10:29:09

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aclaró que no aplicó variación alguna en las alícuotas del Impuesto a los Consumos Específicos (ICE); por lo tanto, las políticas gubernamentales dan prioridad a la protección de la industria nacional. “Esta cartera de Estado realiza esta aclaración ante recientes declaraciones del presidente de la Asociación Nacional de Industrias Vitivinícolas (ANIV), Luis Pablo Granier, en relación a la solicitud de congelar el ICE por cinco años”, señaló el ministerio mediante una nota. De acuerdo con ese reporte institucional, el 09 de septiembre del presente año, se promulgó la Ley 1462 que establece bandas de alícuotas para el ICE, aplicable a bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Asimismo, mediante Decreto Supremo (DS) 4795, de la misma fecha, se reglamentó la citada ley, en la cual no se evidencia la aplicación de ninguna medida que perjudique al sector industrial de bebidas, toda vez que no se incrementaron las alícuotas del ICE. El ICE registra variaciones debido a la actualización de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), que es un índice referencial que muestra la evolución diaria de los precios y se calcula sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el mismo que permite el mantenimiento de valor anual. El 07 de septiembre, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se reunió con los ejecutivos de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) para socializar de manera antelada la Ley 1462, en la que se establecen bandas de alícuotas del ICE, para bebidas alcohólicas y no alcohólicas. “En dicha reunión también participó el presidente de la ANIV, quien manifestó su total conformidad con el proyecto de norma propuesto por esta entidad (gubernamental)”, señaló el ministerio. ABI