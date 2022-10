Comisión da vía libre a YPFB para contratar a firma colombiana que operará en el área Arenales





20/10/2022 - 08:21:08

La Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados aprobó, por mayoría, el proyecto de Ley 407/2021-2022 que autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) contratar los servicios de la empresa Canacol Energy Colombia, para la exploración y explotación de campos gasíferos en el área “Arenales” del departamento de Santa Cruz. Durante la sesión, el viceministro de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Raúl Mayta, informó que, el contrato petrolero prevé una inversión de $us 94 millones que será asumida por la empresa para las actividades de exploración y explotación en el área reservada. Asimismo, establece la perforación de cinco pozos y un estimado de tres años para el inicio de la producción, cita un reporte de la Cámara de Diputados. De acuerdo con el proyecto de la cartera de Gobierno, el Estado boliviano podría captar un total de $us 423,7 millones en calidad de renta petrolera. La zona de exploración se encuentra entre los municipios de Cabezas y Charagua de la provincia Cordillera. No presenta sobreposición con áreas protegidas o parques nacionales y colinda con el pueblo Guaraní – Charagua, la Asociación Comunitaria Charagua Norte y los territorios indígena originario campesinos de Takovo Mora e Isoso. ABI