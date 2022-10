Gobierno alerta que abrogación del Decreto Supremo 4760 paralizará todo el operativo censal





20/10/2022 - 08:01:00

El Gobierno nacional advirtió este miércoles que la abrogación Decreto Supremo 4760, como lo pide el Comité Interinstitucional de Santa Cruz, paralizaría todo el operativo del Censo de Población y Vivienda y con ello la contratación de bienes y servicios para llevar adelante este proceso que está en marcha. El viceministro de Planificación y Coordinación, Carlos David Guachalla, recordó que el decreto objetado solo establece un plazo, hasta junio de 2024, para realizar la encuesta nacional y no así la fecha puntual de esa labor. “Si es que se abrogara ese decreto supremo estaría vigente el Decreto 4546, y eso establecería que el Censo se tendría que realizar el siguiente mes, por lo tanto, eso implicaría que se paralizarían las actividades administrativas y los procesos de adquisición de bienes y servicios que está encarando el proyecto del Censo porque existe una indefinición en el tema de la temporalidad de cuándo se realizaría el Censo de Población y Vivienda”, explicó Guachalla a Panamericana. Por tanto- dijo la autoridad – “acceder a esa solicitud” significaría “suspende el Censo de Población y Vivienda hasta que tengamos esa mesa técnica y se defina la fecha del Censo, hay que analizar esas condiciones técnicas porque tendría un efecto contrario incluso a lo que ellos están buscando” que es la realización del Censo en 2023. Con esa exigencia, el Comité Interinstitucional avaló en el cabildo del 30 de septiembre su objetivo de llevar al departamento de Santa Cruz a un paro indefinido a partir de este 22 de octubre. Centrados en ese objetivo, cerraron todas las puertas al diálogo ofrecido por el Gobierno nacional, negándose, incluso, a ser parte de la mesa técnica que el Instituto Nacional de Estadística (INE) instaló en Santa Cruz el 11 de octubre con la concurrencia de los expertos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade). Sin explicar cómo se podrían reducir los tiempos del operativo censal, sin que se ponga en riesgo la calidad del proceso, la dirigencia del Comité Interinstitucional sólo atina a poner ultimátum al Gobierno nacional y descalificar a Unfpa y al Celade, pese a su vasta experiencia en proceso similares en la región y el mundo. De hecho, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, que en ocasiones hace de vocero del Comité, puso en duda la solvencia de los expertos de los organismos, quienes sugirieron no tomar “atajos” que pongan en riesgo todo el operativo censal. “Aquí hay una interrogante que nosotros la hemos manifestado públicamente: ¿en calidad de qué están los representantes de los organismos internacionales?, ¿vinieron en calidad de amigos del Gobierno?, ¿vinieron en calidad de veedores o están en calidad de garantes? Si van a garantizar la calidad y transparencia del Censo deberían haber elaborado un informe técnico para justificar la postergación del Censo 2022 al 2024 porque ellos estaban avalando el Censo para que se realice el 2022”, cuestionó Cuéllar, quien al igual que el gobernador Luis Fernando Camacho no asistió a la reunión del 11 de octubre. Acostumbrado a interpelar por los medios de comunicación, Cuellar, quien ni siquiera atinó a mencionar con precisión a Unfpa y Celade, dijo de forma genérica que “no tienen experiencia en censo estos representantes de los organismos Internacionales, porque ha sido una decepción escucharlos hablar a los organismos que estuvieron presentes en la mesa de socialización del cronograma del INE”. En respuesta, el director de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, Rodrigo Puerta, quien sí asistió a la instalación de la mesa técnica, lamentó que Cuellar no sepa a “qué organismo estaba descalificando”. “Eso muestra que la postura que se tiene es descalificar a todo aquel que no esté acorde con lo que en el Comité Interinstitucional se ha dicho. No importa si es el Gobierno, no importa si somos los Gobiernos Municipales, no importa si son los organismos internacionales, vemos una tendencia a descalificar todo lo que no sea la posición que han manifestado y eso es preocupante en función de cualquier escenario de diálogo”, expresó en el programa Piedra, Papel y Tinta de La Razón Radio. ABI