Sifde reporta que el cabildo cruceño tuvo 229.126 asistentes





20/10/2022 - 07:29:05

La Razón.- El Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) estableció que en el cabildo convocado por el Comité pro Santa Cruz el viernes 30 de septiembre participaron “aproximadamente 229.126 asistentes”. La información —a la que accedió La Razón— está contenida en el informe que dicha oficina presentó el 14 de octubre a la Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, cuya consideración está pendiente. El 15 de septiembre, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el vocero de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Manfredo Bravo, solicitaron “la observación y acompañamiento del Sifde en la realización del cabildo departamental” a las 17.00 del viernes 30 de septiembre. Entonces, detallaron ocho puntos (resumidos en esta edición) para la consideración del cabildo: 1) Censo de Población y Vivienda en junio de 2023; 2) abrogación de la Ley 1405; 3) reforma judicial; 4) exigir al INRA frenar los avasallamientos de tierras en Santa Cruz; 5) frenar el avasallamiento y ocupación ilegal de tierras, y acciones para la protección de áreas protegidas; 6) elaboración del pacto fiscal; 7) nuevo padrón electoral y 8) consideración del cabildo para “asumir acciones legítimas enmarcadas en el orden constitucional”. SIFDE. El 21 de septiembre, la Sala Plena del TED derivó la tarea al Sifde, que a su vez designó cuatro técnicos con ese fin: Jeannete Beltrán Díaz, responsable de Coordinación del Sifde; Martín Espejo González, técnico OAS-Sifde; Crisbel Castañón Cuéllar, técnico de Educación e Investigación Intercultural, y Ana Isabel Paz Vida, consultora de Capacitación del TSE (Tribunal Supremo Electoral). Según el informe, Coord.Sifde.SCZ 015/2022 (de 79 páginas, 19 de ellas sobre el informe y el resto, anexos), el cálculo del número de asistentes al cabildo se hizo bajo el método creado por Herbert Jacobs, que señala que “la medida de cómputo para una multitud es de 2,5 pies cuadrados por persona”. El documento del Sifde explica que “para el cálculo se consideró datos de referencia en imágenes y fotografías aéreas facilitadas por los promotores”. También, que “el área aproximada ocupada por los asistentes al cabildo fue 53.272 metros cuadrados, datos calculados en el software ArcGis 10.5”. “En ese contexto, aplicando la fórmula de Herbert Jacobs, se tendrá aproximadamente 229.126 asistentes”, concluye el informe. El día del cabildo, el Comité pro Santa Cruz informaba de manera progresiva el número de asistentes al cabildo. “Más de 1.530.000 de bolivianos en Santa Cruz decidimos Censo 2023, sí o sí”, fue su conclusión en sus redes sociales el término de la cita. Este dato está consignado también en la “escritura pública sobre protocolización de acta de verificación del cabildo cruceño”, a solicitud de Calvo, firmada el 6 de octubre por la notaria de Fe Pública 2 de Santa Cruz, María Luisa Lozada Bravo. “El contador digital contó con la participación de 1.530.000 presentes en el cabildo”, señala el documento. El uso de esa información fue recurrente por parte de Calvo y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. En sus conclusiones, el Sifde estableció que la mayoría de los 21 oradores, además del presentador, enmarcaron su intervención en temas de la convocatoria al cabildo y tres abordaron temas que no estaban en la agenda. OBSERVACIONES. Sin embargo, observó que entre los oradores “se constató la participación de otros departamento del país, por lo que se concluye que han incumplido con la convocatoria a cabildo departamental de fecha 14 de septiembre de 2022”. Una de las principales oradoras invitadas fue la presidenta del Comité Cívico Potosinista (Compcipo), Roxana Grass. Ella fue una de quienes se salió de la agenda de la convocatoria al cabildo. Habló del “miedo” del Gobierno al Censo. “No quieren que se descubra el fraude electoral”, dijo. Una segunda observación tuvo que ver con la condición de “cabildo departamental” de la cita. “De la verificación in situ respecto de las preguntas en el cabildo se constata que con la tercera realizada por el señor Rómulo Calvo no se ha cumplido con la convocatoria”, observó el Sifde. Esa pregunta en cuestión señala: “¿Están de acuerdo los hermanos de otros departamentos en exigir en sus departamentos que se cumpla el Censo 2023, si no, a tomar acciones en toda Bolivia?”. El 14 de septiembre, el Comité pro Santa Cruz, por mandato de una cumbre del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo, convocó al cabildo en la rotonda del Cristo Redentor, con el objetivo de “legitimar” junto a la población acciones para un Censo en 2023, en respuesta a la decisión del gobierno de Luis Arce de postergar el empadronamiento del 16 de noviembre de 2022 para mayo a junio de 2024, según establece el Decreto Supremo 4760.