Elecciones 2019: Tras intentar prorrogarse, Evo busca volver





20/10/2022 - 07:24:48

Página Siete.- Hace tres años, el expresidente Evo Morales buscó repostularse por un cuarto mandato, pese a las protestas de la oposición. Y un día como hoy, un corte de internet en el Serecí provocó la detención del conteo rápido tras las elecciones del 20 de octubre de 2019. Al día siguiente se reanudó el cómputo, horas después se advirtió un cambio de tendencia y luego Morales descartó el balotaje. La duda sobre la transparencia del proceso derivó en una crisis social y política que se saldó con 32 fallecidos, Morales renunció y luego se exilió en México, desde donde retornó y ahora, según analistas y legisladores de Comunidad Ciudadana y Creemos, “está obstinado por volver al poder”, pero a la vez “afila sus garras para darle la estocada final a la democracia y al presidente (Luis) Arce”. El analista político Daniel Valverde considera que el peor error de Morales fue querer prorrogarse en el poder. “Esa persistencia obstinada de querer ser reelecto ha sido el peor error político de Evo Morales y le pasó una factura alta que esta generación en los próximos 10 años no olvidará”, detalló. En 2015, cuando apenas cumplía el primer año de su tercer mandato, el Movimiento Al Socialismo (MAS) puso en discusión una nueva candidatura de su líder, pero ante las críticas llamó a un referendo el 21 de febrero de 2016, donde el 51,30% de los bolivianos le dijeron “No” a una modificación de la Constitución Política del Estado (CPE) para una nueva reelección. Después, el 28 de noviembre de 2017, seis magistrados dictaron la sentencia constitucional 0084 que habilitó a Morales a repostularse de forma indefinida por “derecho humano”. El diputado de CC Juan José Tórrez cree que el afán “prorroguista de Morales convulsionó al país” en 2019. “Es así totalmente y hay que recordar que el masismo no respetó el referendo de 2016 y en 2022, tres años después, Morales no entiende que se debe respetar a la Constitución y a la democracia”. En 2019, Morales fue habilitado para una cuarta repostulación por un fallo del Tribunal Supremo Electoral para las elecciones del 20 de octubre, pese a las críticas de la oposición. La noche del 20 de octubre, la población quedó sorprendida cuando a las 20:10, de manera intempestiva hubo un corte del internet y la electricidad en el Serecí (Servicio de Registro Cívico), por lo que se ordenó la detención del conteo rápido y la validación de actas. Ese corte sembró la duda sobre la transparencia del proceso electoral que generó una crisis social que llevó después a que Morales renuncie. El diputado José Carlo Gutiérrez, de CC, afirma que en 2015 Morales “estaba embobado por el poder y sin importarle la Constitución y la decisión de un pueblo que no se repostule en 2016 (en el referendo) terminó perpetrando un fraude electoral que quedó al descubierto, como también su cobardía cuando huyó”. El 12 de noviembre de 2019, la entonces senadora Jeanine Añez asumió la presidencia por sucesión constitucional. Después se produjeron enfrentamientos en Senkata y Sacaba, donde hubo fallecidos. Tres años después y pese a los informes de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y el Departamento de Estado de Estados Unidos que evidenciaron irregularidades en esas elecciones, desde el Gobierno sostienen la tesis del “golpe de Estado”. Gutiérrez advierte sobre Morales que, según él, “afila sus garras” para arremeter contra la democracia. “Morales va a buscar la posibilidad de ahondar las diferencias del país y está afilando sus garras para darle la estocada final a la democracia y al presidente (Luis) Arce”. Por su lado, la senadora de Creemos Centa Rek afirma que Morales busca retomar el poder. “Evidentemente el expresidente está haciendo todos los intentos para retomar el poder, provocando además una persecución política en Bolivia”, puntualizó.