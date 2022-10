Agencia de noticias del gobierno llama plagiador y conspirador al rector de la UAGRM





La Agencia Bolivia de Información (ABI) dependiente del gobierno, calificó al rector de la Universidad Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuellar, de plagiador y conspirador, al ser parte del Comité que lleva adelante la organización del paro indefinido en Santa Cruz. La nota dice que "el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) y presidente del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, Vicente Cuellar, que en 2014 fue cesado de la casa superior de estudios por plagiar una tesis de maestría, calificó de inexpertos a especialistas de Unfpa, Cepal y Celade que hacen seguimiento al censo en Bolivia". Añade que en 2014, mediante resolución del Tribunal Superior y de Apelaciones de la UAGRM, respaldada por el Ilustre Consejo Universitario (ICU), se determinó el retiro de Vicente Cuellar de la casa de estudios superiores por haber plagiado una tesis de maestría. La ABI dice que el llamado Comité Interinstitucional, dirigido por el gobernador Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo y el rector Cuéllar, optó por convocar a un paro indefinido desde el 22 de octubre, si hasta el 21 no se adelanta el censo para el año 2023. Destaca que Camacho y Cuéllar no acudieron a la mesa del diálogo convocado por el Gobierno el 11 de octubre en Santa Cruz, donde participaron expertos internacionales en materia de censos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), a partir de su unidad especializada Celade (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía). En la mesa técnica, los expertos dejaron en claro que no era posible realizar el censo en 2023 debido a razones técnicas y de tiempo. Recomendaron “no tomar atajos” en la realización de la encuesta nacional e incluso advirtieron que el calendario fijado para junio de 2024 “tiene recortes de tiempo que son importantes de observar”.