En reunión clave, el evismo le exigirá a Arce definir si hará caso o habrá quiebre





19/10/2022 - 11:46:39

Página Siete.- En la reunión política en la que participarán el Pacto de Unidad, la Dirección Nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) y los mandatarios de Estado, la facción que respalda al líder de la sigla, Evo Morales, le pedirá al presidente Luis Arce que haga caso de las resoluciones del reciente ampliado de la organización. Caso contrario, advierten que se podría generar un quiebre en ese partido. El jueves, la directiva masista, sectores sociales, el Pacto de Unidad, Arce y el vicepresidente David Choquehuanca tendrán un encuentro, en el que abordarán las cuestiones políticas. En la junta, no participarán los ministros. El diputado del MAS Héctor Arce manifestó que el Presidente debe hacer que el Ejecutivo respete a Morales y a la dirigencia nacional. Agregó que las resoluciones, en las cuales observan a dos ministros de Gobierno, son de estricto cumplimiento, por ser decisiones de las organizaciones sociales. “Si somos respetuosos con las organizaciones sociales que nos llevaron al poder, tenemos que acatar esas resoluciones (...). La situación es compleja y se torna insalvable. Si seguimos en ese camino, no quedará otra cosa de cruzar la línea, mirarnos a las caras e identificarnos de qué lado estamos”, aseveró. El pasado 6 de octubre, el partido, en su ampliado, emitió una resolución de 15 puntos. Entre los que están el respaldo pleno a Morales, como “comandante y líder indiscutible”, el “alejamiento” de los ministros Iván Lima (Justicia) y Eduardo del Castillo (Gobierno), y hacer cumplir el estatuto del MAS que dispone que sólo de militantes deben ocupar cargos en el Estado. El secretario Político del MAS, Froilán Fulguera, hizo énfasis en que la resolución del anterior ampliado del partido debe ser cumplida. Explicó que debe haber una reflexión sobre lo que acontece y un debate de altura, para solucionar los malos entendidos. “Tenemos que unificarnos como MAS, hay que escuchar a las organizaciones sociales. Es una reunión como comité ejecutivo, a la cabeza de Evo, que nos vamos a reunir de mucho tiempo con Arce. Es la reunión propicia para hablar de las actividades de los ministros, ¿qué trabajo orgánico puede hacer una autoridad que no es militante del MAS? Ninguno, quienes no son del MAS deben irse”, enfatizó. El jefe de Bancada de Diputados de la sigla azul, Gualberto Arispe, dijo que la reunión será importante para saber si el jefe de Estado y sus ministros respetarán a la organización política. Además, acusó a algunos miembros del Ejecutivo de no tener conciencia social con la población vulnerable. “El jueves 20 (de octubre) hay una reunión del Pacto de Unidad, del MAS, para hablar netamente del tema político y tomar acciones ahí. (Será un encuentro) para pedirle al presidente Luis Arce si va a respetar al MAS, si sus ministros van a respetar al MAS. Al final de la reunión oportunamente les daremos a conocer las condiciones”, complementó. ¿Habrá fractura? El politólogo Carlos Cordero prevé que habrá varias reuniones más entre la dirigencia del MAS y el Presidente, porque es pronto para mostrar un fractura. Considera que en el encuentro la facción evista insistirá en que el Gobierno reconozca la candidatura de Morales para las elecciones del 2025. “Luego de esta reunión no creo que vayan a comunicar la fractura entre el MAS y el Gobierno, será un momento más en la reconstrucción del MAS. Una posible ruptura se podría dar muy cerca de las primarias. Pero antes harán todo lo posible para reconciliarse o que haya un punto de equilibrio, se continuarán postergando las mesas de diálogo y entendimiento en el MAS”, sostuvo. El abogado constitucionalista y analista Israel Quino indicó que este encuentro será para ver cómo van a encarar el paro en Santa Cruz, que será desde el 22 de octubre. Añadió que en la reunión se tratará de llegar a un equilibrio, porque Arce es legítimo, pero también los parlamentarios representan a organizaciones sociales, lo que garantiza la estabilidad y gobernabilidad. “La reunión abordará de lleno que se evite el cruce de declaraciones que incida más en la opinión pública y genere un desgaste al interior del MAS. Esta no será una reunión decisiva, una reunión decisiva estará cerca de la fecha de las elecciones primarias, porque ya se definirán bloques y líneas. Es democrático que haya varias propuestas en el MAS para una mejor democracia interna”, subrayó. La crisis interna en el oficialismo se hizo evidente desde diciembre del 2021, cuando la directiva del MAS sugirió ajustar el gabinete de ministros. A partir de ese momento, la pugna aumentó.