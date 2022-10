El siguiente paso de Netflix es apostar por los juegos en la nube





19/10/2022 - 11:32:29

Ya sabes lo que dicen: a rey muerto, rey puesto. Y esto debe ser justo lo que piensan desde las oficinas de Netflix, que con el cadáver aun humeante de Google Stadia, parece que están dispuestos a erigirse como su alternativa a medio plazo en el mundo de los videojuegos en la nube. Que Netflix está apostando fuerte por los videojuegos es algo que llevamos tiempo avisando por aquí. Para ello, la compañía ha adquirido ya pequeños estudios como Night School Studio (responsable de títulos indies como Oxenfree y Afterpart) y Next Games (Stranger Things: Puzzle Tales), además de montar su propio estudio con sede en Helsinki. Pero esto no parece ser más que el comienzo. Como anunció el gigante del streaming durante la conferencia TechCrunch Disrupt 2022, la compañía tiene puesto su ojo ahora en los juegos en la nube. “Abordaremos esto de la misma manera que lo hicimos con los juegos de móvil, que es empezando poco a poco, siendo humildes y reflexivos, pero es un paso que creemos que tenemos que dar” explicó Mike Verdu, vicepresidente de la sección de videojuegos de Netflix. “Para nosotros, los juegos en los televisores o en el PC son un valor añadido. No te pedimos que te suscribas para sustituir a la consola, es un modelo de negocio completamente diferente”, añadió Verdu. De hecho, según el responsable de Netflix, los problemas de Stadia estaba en su “modelo de negocio”, pero se trató sin duda de un “éxito técnico”. Por el momento, Netflix ha lanzado 35 juegos para dispositivos móviles y, según adelantó la compañía en una carta destinada a sus inversores, tiene ya hasta 55 juegos más en desarrollo.